El estado de salud de la familia del intendente de Colón tras el accidente en Brasil

La Municipalidad de Colón informó sobre la situación clínica de la familia del intendente José Luis Walser, que a principios de esta semana tuvieron un accidente de tránsito en una ruta de Brasil.

El Jefe Comunal viajaba junto a su pareja y cuatro hijos, siendo la mujer y uno de los menores los más complicados con las lesiones padecidas.

En este sentido, se indicó que “la hija más delicada ya se encuentra en su domicilio al cuidado de familiares, al igual que el resto de los hijos”.

Mientras que la esposa de Walser, Gimena Bordet “se recupera en estado de observación y debe continuar internada en Porto Alegre”.

Asimismo, se indicó que con respecto al funcionamiento de la gestión municipal, al tratarse de un hecho de fuerza mayor, de público conocimiento y las previsiones legales aplicadas al caso (Art. 234 de la Constitución Provincial), la Presidencia Municipal quedará cargo de la Viceintendente Municipal, María Dalleves, a partir de las 14 del día de la fecha.