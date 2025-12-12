 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Quini 6 de más de $8.000.000 en Entre Ríos

Agencia de Gualeguay vendió millonario premio del Quini 6: “El feliz ganador es un apostador frecuente”

12 de Diciembre de 2025
Quini 6 de más de $8.000.000 en Gualeguay / Samuel Jajan Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Una boleta ganadora del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, fue vendida en la provincia de Entre Ríos y permitió que un apostador obtuviera un premio de más de ocho millones de pesos. El ticket fue comercializado por la agencia N°153 de Gualeguay, confirmaron desde la propia entidad.

 

El propietario de la agencia, Samuel Jajan, explicó que el sistema del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) notificó a la agencia sobre la existencia de un premio mayor, lo que dio inicio a la búsqueda del ganador entre los clientes habituales. “Tenemos un portal que nos informa cuando hay premios importantes y así pudimos identificar rápidamente al feliz ganador para comunicarnos con él", señaló.

Un cliente habitual y números repetidos

 

Según indicó Jajan, el ganador es un cliente frecuente, vecino de la ciudad, que realiza apuestas de manera regular. Detalló que juega siempre los mismos números y participa no solo del Quini 6, sino también de otros sorteos como la Poceada Federal, Loto y Brinco.

 

“Todos nuestros clientes habituales son todos amigos con los cuales compartimos el día a día, además de sus problemas y sus alegrías, y esta es una de ellas”, valoró.

 

“Es una persona joven, con emprendimientos comerciales, que viene todos los días a la agencia”, explicó el agenciero al aclarar que la identidad del ganador se mantiene en reserva.

Casa Jajan de Gualeguay vendió un ticket del Siempre Sale del Quini 6 (foto Elonce)

Monto final y retenciones

 

El titular de la agencia recordó que, de acuerdo a la legislación vigente, los premios de juegos poceados cuentan con una retención impositiva nacional cercana al 30%. Por ese motivo, el apostador cobrará aproximadamente 5,6 millones de pesos netos.

 

Jajan consideró que se trató de un premio significativo, especialmente en la antesala de las fiestas de fin de año, cuando se incrementan los gastos familiares y comerciales. “A cualquiera le vienen bien ocho millones de pesos y encima vísperas de las Fiestas donde hay que pagar una serie de aguinaldos, costos extras y regalos”, comentó.

 

Si bien aclaró que el agenciero, en esta oportunidad, no recibe un premio económico directo, señaló que “la mayor recompensa es seguir dándole suerte a la gente”.

Casa Jajan de Gualeguay vendió un ticket del Siempre Sale del Quini 6 (foto Elonce)

Una agencia con historia

 

La agencia N°153 cuenta con una extensa trayectoria en la ciudad de Gualeguay. Su propietario destacó que se trata de un comercio histórico, administrado por tres generaciones de su familia desde los inicios de la Lotería. A lo largo de los años, la agencia vendió premios importantes, incluidos sorteos especiales de Navidad y otros juegos oficiales.

 

Finalmente, Jajan afirmó que la venta de un premio de estas características suele incentivar a otros apostadores a probar suerte. Señaló que los juegos como el Quini 6 continúan creciendo debido a que, con una inversión baja, ofrecen la posibilidad de acceder a premios elevados.

Quini 6 Siempre Sale
