Egresaron 79 mujeres como agentes de policía y se incorporarán al servicio en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Un total de 79 mujeres finalizaron su formación como agentes de policía tras completar el plan homologado por el Consejo General de Educación, supo Elonce. Las egresadas, provenientes de distintos puntos de la provincia, se incorporarán al servicio de seguridad pública.
Un total de 79 mujeres finalizaron su formación como agentes de policía en un acto institucional realizado en la ciudad de Rosario del Tala, tras completar el plan de estudios homologado por el Consejo General de Educación. Las egresadas iniciarán próximamente sus funciones dentro del sistema de seguridad pública de la provincia de Entre Ríos.
Al respecto, el director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, explicó a Elonce que las nuevas agentes ingresaron a la formación en el mes de enero y culminaron el proceso tras cumplir con todas las etapas académicas y prácticas previstas.
En la oportunidad, Gajardo señaló que el egreso representó "un momento sublime no solo para las agentes, sino también para sus familias y para la institución policial". Explicó que la finalización del cursado marcó el cierre de una etapa de formación que implicó esfuerzo y compromiso desde el inicio del ciclo lectivo.
Además, recordó que durante el mes de noviembre también se registraron otros egresos importantes. En la Escuela de Agentes de Villaguay finalizaron su formación 187 nuevos agentes, mientras que en la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá” de Paraná egresaron 78 oficiales, de los cuales 24 fueron mujeres y 54 varones.
Inscripción y requisitos para ingresar
En la ocasión, el director informó que la inscripción para las carreras policiales se abrió durante el mes de junio; explicó que el proceso de ingreso comienza entre enero y febrero con una preinscripción online a través del sitio oficial de la Policía de Entre Ríos, donde los aspirantes deben completar un formulario inicial.
Posteriormente, los interesados deben presentar la documentación requerida y cumplir con los requisitos establecidos. Para la carrera de agente de policía, la edad exigida era entre 18 y 30 años, mientras que para oficial de policía el rango etario era de 18 a 27 años.
Durante el último proceso de inscripción, más de 5.000 jóvenes, entre hombres y mujeres, se postularon para las distintas escuelas de formación policial de la provincia. Según se informó, las próximas promociones ingresarían entre los meses de enero y febrero del 2026, de acuerdo a lo que dispusiera la Jefatura de Policía.
Duración de las carreras y continuidad académica
Gajardo detalló que la carrera de agente de policía tiene una duración de nueve meses a un año, de acuerdo al plan homologado. En tanto, la carrera de oficial de policía se extendía por tres años, también con aval del Consejo General de Educación.
Indicó que los oficiales cuentan con la posibilidad de continuar su formación superior mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que permite acceder a la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana.
Finalmente, Gajardo recordó que las puertas de las escuelas policiales permanecen abiertas para quienes deseen realizar consultas presenciales en Paraná, Villaguay, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay.