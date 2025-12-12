Portal 12/12: rituales para cerrar ciclos y atraer abundancia

El denominado Portal 12/12 es un evento que, de acuerdo con creencias espirituales y energéticas, se produce cada 12 de diciembre y es considerado un momento propicio para reflexionar, cerrar ciclos y proyectar intenciones para el año siguiente. La fecha es vinculada a la apertura de un “portal energético” que favorecería procesos de transformación personal.

Según distintas publicaciones especializadas, el Portal 12/12 también es conocido como “portal de fuego”, en referencia al uso simbólico de este elemento en rituales destinados a dejar atrás situaciones, pensamientos o vínculos considerados negativos. En ese marco, se promueve la realización de prácticas que apuntan a la limpieza energética y a la manifestación de nuevos objetivos.

El ritual asociado al Portal 12/12

Entre los rituales más difundidos, se destacó uno que debía realizarse el viernes 12 de diciembre a las 12.12 horas. Para llevarlo a cabo, se recomendó contar con velas de distintos colores, cuarzos, papel, una pluma roja, cerillos de madera, un recipiente resistente al calor y una rama de Palo Santo.

El procedimiento sugerido comenzaba con la búsqueda de un espacio tranquilo. Allí se encendía una vela blanca y se realizaban respiraciones profundas, sosteniendo un cuarzo rosa, con el objetivo de lograr una conexión entre cuerpo y mente. Luego, se reemplazaba la vela blanca por una roja y se escribían en un papel aquellas ideas, personas o situaciones que se deseaba dejar atrás.

El papel debía quemarse con la llama de un cerillo, dejando caer las cenizas en un recipiente. Posteriormente, se utilizaba el humo del Palo Santo, realizando movimientos circulares hacia la izquierda, como símbolo de limpieza energética. El ritual finalizaba con el encendido de una vela amarilla y la visualización de aquello que se buscaba atraer, sosteniendo un cuarzo blanco.

El significado del 12/12 desde la numerología

Desde la numerología, el número 12 es interpretado como un símbolo de cierre de ciclos y equilibrio. Está compuesto por el número 1, asociado a los comienzos, y el número 2, vinculado a la dualidad y la cooperación. La repetición del número en la fecha 12/12 potenciaría estas energías y reforzaría la idea de transformación y armonía.

Además, al producirse en las últimas semanas del año, el Portal 12/12 es relacionado con procesos de balance personal, evaluación de lo vivido y preparación para nuevas etapas.

Otros rituales vinculados al Portal 12/12

Otras prácticas recomendadas durante esta fecha incluyeron un ritual de manifestación, que consistía en escribir 12 aspectos que se deseaba dejar atrás, 12 motivos de agradecimiento y 12 deseos formulados como si ya se hubieran cumplido. La primera lista debía quemarse como símbolo de cierre, mientras que las otras dos se conservaban durante el año siguiente.

También se mencionó un ritual orientado a atraer prosperidad económica. Este consistía en colocar miel o azúcar y 12 granos de arroz en la mano izquierda, repetir una frase vinculada a la abundancia y luego lavar las manos como gesto simbólico de apertura a nuevas oportunidades.

Estas prácticas forman parte de tradiciones y creencias espirituales que, año tras año, encuentran mayor difusión en el cierre del calendario, asociadas a la búsqueda de bienestar, renovación y proyección personal.