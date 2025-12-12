 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Qué es la hipoxia

Aparición de peces muertos en río de Corrientes: especialistas explican posibles causas

Se detectó la presencia de peces muertos en un curso de agua de Corrientes y especialistas evaluaron posibles causas del fenómeno. Indicaron que podría tratarse de un episodio de "hipoxia", aunque no se descartan otras causas.

12 de Diciembre de 2025
Aparición de peces muertos en río de Corrientes
Aparición de peces muertos en río de Corrientes

Se detectó la presencia de peces muertos en un curso de agua de Corrientes y especialistas evaluaron posibles causas del fenómeno. Indicaron que podría tratarse de un episodio de "hipoxia", aunque no se descartan otras causas.

Se registró la aparición de peces muertos en la superficie del río Guaviraví, en el este de la provincia de Corrientes, situación que motivó la intervención de especialistas y organismos provinciales para determinar las causas del episodio.

 

Ante el hecho, el especialista Sebastián Sánchez, director del Instituto de Ictiología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), explicó que una de las principales hipótesis estuvo vinculada a un episodio de hipoxia, es decir, a la falta de oxígeno en el agua.

 

Hipoxia como posible causa

Sánchez señaló que este tipo de eventos suele presentarse en ambientes de aguas planas con abundante vegetación, especialmente durante los meses de altas temperaturas. “Posiblemente sea hipoxia. Esos ambientes planos con mucha vegetación en verano suelen levantar temperaturas que estresan demasiado a los peces”, explicó el especialista.

 

En ese sentido, indicó que resultaba relevante analizar el área completa donde se produjo la mortandad, en particular la zona cercana a una represa. “Si del lado de arriba de la represa también murieron. Si es de un solo lado, casi seguro es hipoxia”, sostuvo, al remarcar la importancia del contexto ambiental.

 

El profesional aclaró que la hipoxia es un fenómeno que puede darse de manera natural y que, una vez iniciado, resulta difícil de revertir. “La hipoxia es falta de oxígeno y en general aparece naturalmente. No hay mucho que se pueda hacer”, afirmó.

 

Signos previos y evolución del proceso

De acuerdo a lo detallado por el especialista, los peces suelen presentar comportamientos previos que anticipan este tipo de situaciones. “Seguramente antes de empezar a morir habrán estado nadando en la superficie tratando de respirar mejor”, explicó.

 

Además, señaló que cuando comienzan a morir los primeros ejemplares, el proceso se intensifica. “En el momento en que algunos empiezan a morir, todo se complica porque se pudren y el poco oxígeno disponible se consume más rápido, y ahí se mueren más rápido”, advirtió. (El Litoral de Corrientes)

