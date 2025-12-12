El Gobierno designó a Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa

El Ejecutivo publicó nuevas designaciones que refuerzan la centralización de áreas estratégicas bajo la Jefatura de Gabinete, ahora conducida por Manuel Adorni. Lanari fue nombrado secretario de Comunicación, mientras Scioli seguirá a cargo de Turismo y Ambiente.
El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través del Boletín Oficial, una serie de nombramientos en áreas clave que quedaron bajo la órbita de la renovada Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. Las designaciones consolidan el control del funcionario sobre la estructura de Comunicación y Prensa, además de otras dependencias estratégicas del Ejecutivo.
Con la reestructuración presentada días atrás, la Jefatura volvió a absorber la Secretaría de Comunicación y Prensa, un área que había estado momentáneamente bajo Presidencia durante el breve período en el que Adorni fue ministro. Ahora, esa dependencia regresa por completo a su control como jefe de Gabinete.
En ese marco, Javier Lanari fue designado oficialmente como secretario de Comunicación y Prensa mediante el Decreto 871/2025. Hasta ahora subsecretario, Lanari asumirá la conducción del área, aunque sin ejercer el rol de vocero. Esa función seguirá a cargo del propio Adorni, quien ya había anticipado que continuaría respondiendo preguntas de la prensa de manera directa.
El jefe de Gabinete también afianzó su influencia sobre otras áreas sensibles. Una de ellas es la Secretaría de Turismo y Ambiente, que antes dependía del Ministerio del Interior y que ahora quedó incorporada a la Jefatura. Allí continuará Daniel Scioli, quien mantiene su lugar como secretario tras haber logrado sostener el vínculo político con Karina Milei. Su designación, con carácter ad honorem desde el 6 de diciembre de 2025, fue formalizada a través del Decreto 872/2025.
Además, el Gobierno oficializó el nombramiento de Guillermo Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos mediante el Decreto 870/2025, y el de Federico Ramos Napoli como secretario de Asuntos Nucleares, dependiente del Ministerio de Economía, mediante el Decreto 875/2025.
Estas designaciones se suman a la publicación del nuevo organigrama nacional, contenido en el Decreto 866/2025. La reconfiguración amplió notablemente la estructura de la Jefatura de Gabinete, que ahora incluye áreas como Coordinación Legal y Administrativa, Asuntos Estratégicos, Secretaría Ejecutiva, Innovación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Ambiente, además de Comunicación y Prensa.
Adorni, en ADEPA
En paralelo al reordenamiento interno, Adorni participó este miércoles de la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en un contexto atravesado por tensiones por los eventuales cambios en el Código Penal.
Desde su cuenta de X, el ex vocero destacó el vínculo del Gobierno con el periodismo y sostuvo que “nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa”. A modo de balance, enumeró: “212 conferencias de prensa, 2.064 preguntas respondidas a periodistas en mis conferencias y 1.341 entrevistas de funcionarios a medios de comunicación”.
Con las nuevas designaciones, Adorni refuerza su peso político interno y se posiciona en el centro de la comunicación oficial hacia el 2026. (Clarín)