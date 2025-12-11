El Torneo Apertura 2026 ya tiene calendario y fecha confirmada para el Superclásico

REDACCIÓN ELONCE
La Liga Profesional oficializó el cronograma del Torneo Apertura 2026, que comenzará a fines de enero. Boca y River ya conocen sus recorridos y el Superclásico fue programado para la fecha 15, en el fin de semana del 19 de abril. El formato, las zonas y los cruces destacados.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó el fixture completo del Torneo Apertura 2026, el certamen que inaugurará la próxima temporada del fútbol argentino. La confirmación llegó un día después del sorteo realizado en el predio de Ezeiza y despejó todas las incógnitas sobre el calendario, los cruces y la esperada fecha del Superclásico.
El campeonato mantendrá el formato utilizado en la temporada actual, con dos zonas de 15 equipos, una fase regular y luego instancias de eliminación directa a partido único desde los octavos de final. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs, en un esquema que busca sostener competitividad y atractivo hasta el cierre del torneo.
El Apertura comenzará el fin de semana del 25 de enero, mientras que el Torneo Clausura se disputará luego del Mundial, aunque la Liga aún no confirmó la fecha exacta de inicio de ese segundo certamen del año.
El debut de Boca y River
Con el calendario ya definido, los equipos más convocantes del país conocieron su camino desde la primera jornada. Boca debutará como local frente a Deportivo Riestra, en la Bombonera, por la fecha 1 del certamen. En tanto, River iniciará su participación como visitante ante Barracas Central.
Ambos equipos quedaron ubicados en zonas diferentes, lo que les permitirá medirse entre sí únicamente en los cruces interzonales y, eventualmente, en instancias decisivas del torneo. A lo largo del Apertura, tanto el Xeneize como el Millonario afrontarán una seguidilla de partidos clave que marcarán el pulso de la competencia.
Cuándo se juega el Superclásico
Uno de los datos más esperados por los hinchas quedó confirmado: el Superclásico entre River y Boca se disputará en la fecha 15, tal como ocurrió en la temporada vigente. El primer cruce oficial del año entre ambos será el fin de semana del 19 de abril, con River como local.
El segundo enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol argentino se dará en el Torneo Clausura, aunque por el momento no se informó la fecha exacta ni la condición de localía. De esta manera, el calendario vuelve a ubicar el partido más trascendente del país en el tramo final de la fase regular.
Cómo serán las zonas del Apertura 2026
El sorteo realizado por la LPF determinó la conformación de las zonas, que mantendrán un equilibrio entre equipos históricos y clubes que se consolidaron en los últimos años en la máxima categoría.
Zona A
Boca, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.
Zona B
River, Racing, Huracán, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Argentinos, Tigre, Gimnasia, Independiente Rivadavia, Banfield, Rosario Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Sarmiento.
Una de las novedades de la temporada será el ingreso de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que reemplazarán a Godoy Cruz y San Martín de San Juan, recientemente descendidos.
Un formato que se mantiene
La Liga Profesional decidió mantener el formato que se viene utilizando, con dos zonas de 15 equipos y una fase de eliminación directa. Tras disputar las 16 fechas de la etapa regular —incluidos los cruces interzonales—, los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final.
A partir de allí, los cruces serán a partido único, con ventaja de localía para los equipos mejor ubicados en la fase de grupos. El sistema apunta a sostener la emoción hasta el final y garantizar partidos decisivos entre los principales protagonistas del torneo.
El detalle del recorrido inicial
El Apertura 2026 comenzará con una primera fecha cargada de cruces atractivos. Además del debut de Boca ante Deportivo Riestra y de River frente a Barracas Central, se destacan partidos como Independiente–Estudiantes, San Lorenzo–Lanús y Rosario Central–Belgrano.
A lo largo de las primeras jornadas, el calendario propone una rápida sucesión de clásicos y enfrentamientos tradicionales, como el Rosario Central–River de la fecha 3, el Vélez–Boca en la fecha 4 y el Boca–Racing en la fecha 6, uno de los interzonales más esperados.
El tramo medio del torneo también tendrá cruces de alto voltaje, como Boca–San Lorenzo, Racing–River y el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, programado como interzonal en la fecha 13.
La recta final y la antesala del Superclásico
Las últimas fechas del Apertura estarán marcadas por duelos decisivos tanto en la pelea por la clasificación como en la lucha por evitar los últimos puestos. En la fecha 14, River visitará a Racing y Boca recibirá a Independiente, en dos partidos que podrían ser determinantes.
La fecha 15, además del Superclásico, tendrá otros encuentros relevantes en ambas zonas, lo que anticipa una jornada cargada de tensión deportiva. Finalmente, la fecha 16 cerrará la fase regular y definirá los cruces de octavos de final.
Expectativa por una nueva temporada
Con el fixture ya oficializado, los clubes comenzaron a planificar la pretemporada, los viajes y la logística de una competencia que se extenderá desde fines de enero hasta finales de abril. El Torneo Apertura 2026 aparece como una pieza clave en un año que estará marcado por el Mundial y por la posterior disputa del Clausura.
La confirmación del calendario y de la fecha del Superclásico reavivó la expectativa de los hinchas, que ya empiezan a marcar en rojo los partidos más importantes del año. Con un formato conocido y zonas definidas, el fútbol argentino se prepara para una nueva temporada cargada de clásicos, definiciones y emociones. (Con información de TN).