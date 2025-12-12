Reforma laboral: punto por punto los cambios en sueldos, vacaciones e indemnizaciones

La Ley de Modernización Laboral ingresó al Congreso con pocos cambios en los capítulos de salarios, jornada, vacaciones e indemnizaciones. Sufren fuertes retrocesos las cláusulas que afectaban a los sindicatos, como los convenios por empresa, los nuevos gremios con personería gremial y el pago de "cuotas solidarias" (que seguirá siendo obligatorio).

Se incrementa el alcance del capítulo para trabajadores de plataformas digitales, ya que solo se preveían normas para "repartidores independientes" de Pedidos Ya, Uber y Mercado Libre, y ahora alcanza choferes de Uber, Cabify o DiDi.

Qué cambia en el salario

Se pueden incorporar al salario de convenio componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios o variables, que reconozcan el mérito o características de la organización.

El salario puede satisfacerse en moneda nacional o extranjera. Se establecen prestaciones complementarias que, aunque no sean beneficios sociales, no integran la remuneración, como gastos de automóvil o de viáticos, de uso de celular e Internet, y de transporte urbano de pasajeros para ir al trabajo.

Las remuneraciones en dinero deben pagarse a través de una entidad bancaria, institución de ahorro oficial, o Proveedores de Servicios de Pago habilitados por el BCRA (como Mercado Pago).

Los cambios que propone la reforma laboral

Qué dice sobre beneficios sociales

El proyecto define los beneficios sociales como prestaciones de naturaleza de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero.

Entre ellos se incluyen: servicios de comedor y alimentación, que pueden ser prestados a través de establecimientos gastronómicos cercanos al lugar de trabajo, y reintegros de gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos.

Qué se estipula para las vacaciones

El empleador y el trabajador pueden convenir el fraccionamiento del período, siempre que cada tramo no sea inferior a 7 días. Cuando se otorguen de forma individual o por grupos, el empleador deberá garantizar que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos 1 vez cada 3 años, durante la temporada de verano.

Jornada laboral

Qué pasa con las horas extras y la jornada

Se faculta al empleador y al trabajador a acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, formalizado por escrito. Esto incluye Institutos como banco de horas o francos compensatorios. Dicho régimen debe respetar los descansos mínimos legales y asegurar la protección del trabajador.

Los Convenios Colectivos de Trabajo u otros acuerdos colectivos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima que respete los descansos mínimos de 12 horas entre jornada y 35 horas de descanso semanal.

Cómo se recorta la indemnización por despido

Sobre la indemnización por despido sin justa causa, se establece que no tienen incidencia en el cálculo del salario base los conceptos de pago no mensuales como el aguinaldo, vacaciones, o premios que no sean de pago mensual.

En la definición de habitual se consideran los conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario.

Se establece un tope indemnizatorio. La base salarial no podrá exceder 3 veces el salario mensual promedio del convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad.

Qué es el Fondo de Asistencia Laboral

El Título II crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), para cubrir indemnizaciones por despido del sector privado.

Se conforman con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones base para el cálculo de Contribuciones Patronales al SIPA.

Los empleadores incluidos en el régimen acceden a una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al SIPA.

Cómo se recorta el derecho a huelga

Se establecen garantías de prestación de servicios mínimos en caso de que la huelga afecte servicios esenciales o actividades de importancia trascendental.

Servicios esenciales: La cobertura mínima impuesta o negociada no podrá ser menor al 75% de la prestación normal del servicio.

Actividades de importancia trascendental: la cobertura mínima no podrá ser menor al 50%.

El sindicato debe preavisar a la empresa y a la Secretaría de Trabajo con 5 días de anticipación.

Cambios en trabajadores de aplicación

Qué se establece para Uber y Pedidos Ya

Se crea el Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, con el objetivo de promover la economía de plataformas tecnológicas, asegurando la independencia de quienes prestan servicios.

El prestador independiente será libre de conectarse a cualquier plataforma, ofrecer sus servicios, y aceptar y/o rechazar solicitudes según su conveniencia y oportunidad.

Debe estar inscripto y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

Tiene derecho a acceder a un seguro de accidentes personales proporcionado por las plataformas (cuya responsabilidad de pago de gastos es de libre acuerdo).

Cómo es la caída de la "ultraactividad" y la prelación de convenios

Una convención colectiva vencida solo mantendrá subsistentes las cláusulas normativas (condiciones de trabajo) hasta la entrada en vigencia de una nueva o la prórroga expresa. Las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia solo por acuerdo de partes.

Se convoca a las partes legitimadas para negociar o renegociar los CCT vencidos en el plazo de 1 año desde la promulgación de la ley. El texto anterior no otorga este plazo.

Respecto de la prelación de normas, se establece que un convenio de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor (anterior o posterior), dentro de su ámbito de representación. Los convenios de ámbito mayor no pueden modificar el contenido de los convenios de ámbito menor.

Sin embargo, al establecer el principio "erga omnes", o sea que un convenio aplica a todos los empleadores y trabajadores de su ámbito, esto parece quedar en entredicho, al tiempo que podría entenderse que los convenios por empresa también los negocia el sindicato único de actividad.

Qué pasa con asambleas, delegados y aporte sindical

Los empleadores podrán ser agentes de retención de cuotas de afiliación sindical solo si media conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes, y con autorización de la Secretaría de Empleo.

Para convocar a asambleas dentro o fuera del establecimiento, se requiere la autorización previa del empleador en cuanto al horario y la duración. El trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea.

Cómo bajan las contribuciones patronales

En el capítulo de beneficios al empleo ya registrado, se bajan 3% las contribuciones patronales a la seguridad social de

20,4% a 17,4% para comercio y servicios, y para grandes empresas hasta el límite de las pymes tramo 2.

18% a 15% a la industria y el resto de las pymes.

Qué beneficios impositivos se prevén

Impuesto a las Ganancias

Actualización de quebrantos: los quebrantos generados en ejercicios iniciados a partir del 2025 se actualizarán por la variación del IPC.

Exención de inmuebles: a partir del 1 de enero de 2026, se exime el resultado derivado de la enajenación de inmuebles y la transferencia de derechos sobre inmuebles. También se eximen las ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación.

Renta empresaria

Para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2026, se reduce la alícuota del 30% al 27%, y la del 35% al 31,5% en los dos últimos tramos de la escala. Esta reducción es del 10% respecto a los niveles vigentes, buscando un incentivo a reinvertir utilidades.

Renta financiera

Se eximen del impuesto cedular a la renta financiera a varios instrumentos como acciones, fondos comunes de inversión y CEDEAR coticen o no en mercados autorizados por la CNV.

Este proyecto ingresó al Senado, donde sería tratado luego de que mañana viernes 12 se integren las nuevas comisiones. (IProfesional)