“Se me muere, no respira”: embarazada salvó la vida de la beba de su vecina tras un parto prematuro

Al notar que en la casa de al lado se realizaba un inesperado trabajo de parto, una joven embarazada decidió ayudar para revivir a una ochomesina. Cataleya nació de forma prematura en una vivienda de la zona sur de Rosario y continúa internada con evolución positiva.
Un parto domiciliario prematuro derivó en una situación crítica cuando una bebé recién nacida dejó de respirar minutos después de nacer. El episodio ocurrió este miércoles en una vivienda de la zona sur de Rosario, donde una joven vecina intervino de manera inmediata y logró salvarle la vida.
La bebé, llamada Cataleya, nació de manera prematura, con ocho meses de gestación, en la habitación de sus padres. El parto se produjo sin asistencia médica, con la ayuda del padre y el esfuerzo de la madre. Tras el nacimiento, la niña respiraba y fue colocada en el pecho materno, pero poco después comenzó a empalidecer y dejó de respirar.
La intervención de la vecina
En medio de la desesperación, el padre pidió ayuda telefónica y gritó que la bebé no respiraba. “Se me muere, no respira”, fueron los gritos desesperados del papá.
Esos gritos fueron escuchados por Ailén, una joven embarazada que vivía en la casa lindera, quien decidió intervenir. Al salir, el padre le entregó a la recién nacida envuelta en una toalla.
Ailén realizó maniobras de emergencia y golpes suaves durante varios minutos hasta que la bebé reaccionó. En ese momento, un efectivo policial se sumó a la asistencia y comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras lo cual la niña volvió a respirar.
“Él hablaba por teléfono diciendo ‘se me muere, no respira’, así que me acerqué. Me trajo a la chiquita, estaba morada. Me enfoqué en el bebé y seguí hasta que reaccionó”, relató la joven madre. Luego añadió que también asistió a la madre hasta la llegada de la ambulancia.
“La chiquita, envuelta en una toalla, estaba toda morada. Le pregunté a mi papá, y me dijo pegale en la cola. Cuando reaccionaba justo vino un policía y le empezó a hacer RCP. Ahí abrió los ojitos. Ellos estaban nerviosos así que me enfoqué en el bebé, después la ayude a la madre a limpiarla y le di algo de ropa para ponerse hasta que se las llevaron”, rememoró.
Traslado y evolución médica
La madre y la bebé fueron trasladadas a la Maternidad Martin, donde ambas quedaron internadas. Según se informó, las dos se encontraban fuera de peligro.
La subdirectora del hospital, Karina Martínez, indicó que la recién nacida permanecía internada en la sala de neonatología, “estable y bajo control”. Precisó que la bebé recibía soporte de oxígeno debido a su condición prematura, aunque su evolución era favorable.
Martínez explicó que Cataleya nació con un peso de 2,100 kilos y que, por su edad gestacional, no se esperaban complicaciones. Además, aclaró que no presentaba lesiones visibles por las maniobras recibidas y que debía continuar en observación durante al menos 48 horas.
Si el cuadro continúa avanzando favorablemente y la bebé recupera peso, podría regresar a su casa y reencontrarse con Ailén, la joven embarazada que escuchó los gritos de auxilio y le salvó la vida con maniobras de estimulación mientras esperaba la llegada del personal de emergencia. (fuente Rosario 3)