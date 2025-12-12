La Asociación Ciclista celebrará sus 88 años con una competencia en calle Maciá

La Asociación Ciclista de Entre Ríos anunció un Gran Premio Nocturno que se disputará el sábado 13 de diciembre, con largada desde la tarde. El evento reunirá a ciclistas de distintas categorías y marcará el regreso de este tipo de competencias a la ciudad.
La Asociación Ciclista de Entre Ríos (ACER) anunció la realización de una competencia especial de ciclismo con motivo de sus 88 años de vida institucional. El evento se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre de 2025, en un circuito urbano montado sobre calle Maciá, frente al predio del ex Hipódromo, y tendrá formato de Gran Premio Nocturno. Durante la competencia, el tránsito sobre dicha arteria estará restringido.
Según se informó, la largada de la jornada deportiva está prevista para las 17.30 y contará con la participación de ciclistas de diferentes edades y niveles competitivos. La propuesta fue presentada como un acontecimiento destacado para el ciclismo local y provincial, ya que hacía varios años que no se organizaban competencias de estas características en la ciudad.
Carlos Huck, referente de la Asociación Ciclista de Entre Ríos, expresó que “hacía muchísimos años que no se hacía este tipo de competencias, y estamos felices de poder hacerla”, y sostuvo que “esperamos que sea un gran evento”. En ese sentido, remarcó la importancia de recuperar pruebas urbanas que acerquen el ciclismo al público en general.
Regreso de las competencias a la ciudad
Desde la organización señalaron que el ciclismo en la capital entrerriana mantuvo una actividad constante en escenarios como la Circunvalación y el circuito del Complejo Pucheta, ubicado en cercanías del Parque Industrial. No obstante, indicaron que el objetivo fue trasladar una competencia de alto nivel al centro urbano para darle mayor visibilidad al deporte.
“El ciclismo es un deporte exigente y demandante. Trabajar, organizar y hacer las carreras en el circuito Pucheta es importante, pero la idea era traer esta propuesta a la ciudad para que la gente conozca”, explicó Huck. Además, destacó el acompañamiento del grupo de trabajo que impulsó la iniciativa y el respaldo recibido para concretar el evento aniversario.
“Apelamos a compartir, estamos con un grupo de trabajo que nos apoya. Hace un tiempo que estamos deseando esta propuesta”, añadió el dirigente, al referirse al esfuerzo organizativo que demandó la competencia.
Cronograma y categorías
Por su parte, otro de los referentes de la Asociación, Carlos Nus, brindó detalles sobre el desarrollo de la jornada. Indicó que se habilitó una preinscripción para los ciclistas debutantes y que las largadas se organizarán de acuerdo a las categorías.
Según precisó, a las 17.30 comenzará la actividad con las carreras infantiles. Luego será el turno de la categoría aficionados, mientras que las dos últimas competencias estarán reservadas para los ciclistas profesionales, primero los mayores y finalmente los más veloces.