Reportaron 125 víctimas fatales en choques en rutas de Entre Ríos en lo que va del año: cuál fue la principal causa

Reportaron 125 víctimas fatales en rutas de Entre Ríos en lo que va del año: cuál fue la principal c

Un total de 125 personas murieron en accidentes de tránsito en Entre Ríos en lo que va del año, según datos oficiales de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. El exceso de velocidad se consolidó como la principal causa de los siniestros graves, especialmente en rutas provinciales y nacionales, donde se concentró la mayor cantidad de víctimas fatales.

Al respecto, el director de Prevención y Seguridad Vial, Diego Passarello, explicó a Elonce que durante la temporada de verano el riesgo vial se incrementa de manera significativa debido al aumento del flujo vehicular. “El flujo vehicular aumenta significativamente durante la temporada de verano producto de los visitantes. En fines de semana normales se movilizan unos 30.000 vehículos, pero en temporada alta esto se incrementa de manera considerable”, señaló.

En ese sentido, advirtió que “a mayor flujo vehicular, mayor es el riesgo de siniestralidad en las rutas y por eso deben aumentarse los controles y todos debemos poner nuestra parte, sobre todo desde la conciencia vial”.

Choque en Ruta 20

Cifras oficiales de siniestralidad

Passarello detalló que en lo que va del año se registraron 719 intervenciones por siniestros viales en toda la provincia. Como consecuencia de esos hechos, 660 personas resultaron con heridas graves y 291 con heridas leves.

“Lamentablemente tenemos que decir que para finalizar el año llevamos 125 víctimas fatales en toda la provincia, de las cuales 79 se produjeron en rutas”, indicó el funcionario. Según explicó, existe una relación directa entre la gravedad de los siniestros y la velocidad a la que circulan los vehículos.

“Esto tiene que ver con una relación directa de causalidad entre la velocidad que se desarrolla en las rutas, fundamentalmente por automovilistas y motociclistas. En consecuencia, uno de cada tres siniestros graves se debe al exceso de velocidad”, remarcó.

Comparación con años anteriores

En comparación con años previos, Passarello precisó que en 2024 se registraron 112 víctimas fatales en Entre Ríos, mientras que en 2023 el número ascendió a 140. “Si bien vemos que los números están aproximados, lamentablemente este año respecto del anterior está un poco más elevado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció el impacto emocional que generan estas estadísticas en el personal que trabaja en prevención vial. “Siempre nos preocupa hablar de víctimas fatales. No es una información que nos caiga bien, porque el trabajo que realizamos se centra en evitar siniestros y fundamentalmente en generar conciencia y educación en los usuarios de la vía pública”, afirmó.

Operativo verano

De cara al inicio de la temporada estival, Passarello adelantó que en los próximos días se realizará el lanzamiento oficial del Operativo Verano, aunque aclaró que la planificación ya está en marcha. “Hay una planificación que se desarrolla desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, siguiendo el delineamiento de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad”, explicó.

Esa estrategia se basa en el análisis de los siniestros ocurridos durante el año y en la identificación de los tramos más críticos. En ese marco, señaló que los controles se focalizarán principalmente en la Ruta Nacional 12, entre Brazo Largo y Ceibas; la autovía de la Ruta Nacional 14; la Ruta Provincial 11; la Ruta Nacional 127 y la Ruta Nacional 18.