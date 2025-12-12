A días de inaugurar temporada de verano, robaron en complejo de piletas de Paraná

Ocurrió en la madrugada del 12 de diciembre en el Complejo Raúl Ricardo Alfonsín, donde un hombre y una mujer fueron detenidos tras sustraer una pileta lavamanos de los baños del predio, a pocos días del inicio de la temporada de verano.
A pocos días de la inauguración de la temporada de verano, un robo fue registrado en el Complejo Raúl Ricardo Alfonsín durante esta madrugada. Por el hecho, personal policial detuvo a un hombre y una mujer, quienes quedaron imputados por el delito de robo.
Según se informó, el episodio ocurrió cuando el sereno del predio escuchó ruidos provenientes del sector de los baños. Al acercarse, observó a un hombre salir corriendo del lugar, mientras que una mujer fue retenida en las inmediaciones.
Al revisar el interior de los sanitarios, se constató la faltante de una pileta lavamanos. Ante esta situación, se dio intervención a efectivos de la Comisaría 13°, quienes identificaron a la mujer en el lugar y desplegaron un operativo de búsqueda para dar con el segundo sospechoso.
Minutos más tarde, el hombre fue localizado por el personal policial. Durante la recorrida, se estableció que había descartado la pileta lavamanos sustraída, la cual fue recuperada y reconocida como el elemento robado del complejo recreativo. Ambos involucrados fueron trasladados a la Alcaidía, donde quedaron a disposición de la Justicia e imputados por el delito de robo. En tanto, el objeto recuperado fue devuelto al lugar del hecho.
Este robo ocurrió en la antesala de la apertura de la temporada estival, prevista para la semana del lunes 15 de diciembre, cuando los complejos municipales de Paraná se encuentran en plena puesta a punto para recibir a vecinos y turistas.