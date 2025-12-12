Comenzó una nueva venta de entradas para el Mundial 2026: cómo comprar

Este jueves comenzó la tercera fase de venta de entradas para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

A diferencia de las fases anteriores, ahora que los hinchas conocen el calendario, la sede y el horario, pueden adquirir tickets para partidos puntuales del certamen.

Esta nueva ventana de venta opera mediante un sorteo aleatorio de solicitudes. El plazo de inscripción comenzó a las 13 (hora argentina) y se extenderá hasta la misma hora del 13 de enero de 2026.

Según la FIFA, los cerca de dos millones de boletos puestos a la venta de manera anticipada, antes de esta fase, ya se agotaron. Estados Unidos, Canadá y México son los países que más entradas han comprado hasta el momento, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil y Argentina, entre otros. Residentes de más de 212 países y territorios ya tienen un boleto.

Cómo anotarse al sorteo

Los interesados en participar en esta tercera fase de venta deben seguir los siguientes pasos:

Crear el FIFA ID: es el primer requisito y se obtiene de forma sencilla en el sitio FIFA.com/tickets. Se debe ser mayor de 18 años para conseguirlo.

Registrar el interés: usando el FIFA ID, se debe ingresar al mismo enlace para registrar el interés en la compra. El registro debe hacerse entre el 11 de diciembre y el 13 de enero.

Volver a solicitar: quienes ya participaron en las dos ventanas anteriores y deseen participar en esta tercera fase, deben ingresar nuevamente su solicitud. El momento del registro no afecta el sorteo final.

Esperar el sorteo: una vez finalizado el período de inscripción (después del 13 de enero), la FIFA responderá las solicitudes por correo electrónico. Se recomienda revisar la casilla diariamente.

Comprar los tickets: en caso de salir sorteado, el correo electrónico indicará una ventana de 48 horas para ingresar a la plataforma y finalizar la compra de los boletos. Este plazo es estricto y no se podrá acceder fuera del período otorgado.

Próximas oportunidades

Esta no será la última oportunidad para adquirir entradas. Existirá otra ventana de venta en 2026, más cerca del inicio de la competencia. En esa instancia, la compra ya no se realizará mediante sorteo, sino por orden de llegada.

La FIFA recordó a los aficionados que la compra de un boleto no garantiza la admisión a los países sede. Recomiendan informarse sobre los requisitos de ingreso a Canadá, Estados Unidos y México. El expresidente Donald Trump anunció un esquema de citas de visado prioritarias para quienes ya poseen entradas compradas.

Los seguidores también pueden optar por los paquetes de hospitality, que son más costosos e incluyen acceso exclusivo a ciertas áreas de los estadios, disponibles en FIFA.com/hospitality