Súper gripe: cómo puede impactar en Argentina y qué pasa con la vacunación

La propagación acelerada de la influenza A subtipo H3N2 en países del Reino Unido y otras regiones de Europa encendió señales de alerta en los sistemas de salud y reavivó el debate sobre el impacto que podría tener este escenario en Argentina. La elevada transmisibilidad del virus provocó un fuerte aumento de internaciones y presión sobre las guardias hospitalarias, en un contexto invernal que favoreció la circulación de enfermedades respiratorias.

La denominación H3N2 comenzó a instalarse con mayor fuerza en la agenda sanitaria internacional. Se trató de una variante del virus de la gripe que mostró un comportamiento más contagioso que en temporadas anteriores, con cifras que, según estimaciones preliminares, duplicaron los registros del año pasado en algunos países europeos.

Por qué preocupa la influenza H3N2

Especialistas explicaron que la dinámica de las internaciones depende en gran medida del nivel de circulación viral y de la proporción de población no vacunada. En ese marco, recordaron que una persona sin inmunización previa suele acumular una mayor carga viral, lo que incrementa la duración y la intensidad de los síntomas, además de favorecer la replicación del virus.

Ese proceso de replicación masiva aumenta la posibilidad de mutaciones. Cuando esos cambios genéticos permiten al virus propagarse con mayor facilidad o evadir la respuesta inmune, se consolidan nuevas variantes con mayor capacidad de transmisión.

El virólogo Jorge Quarleri, doctor en Bioquímica e investigador principal del Conicet, explicó que “la mayor transmisibilidad de esta influenza debe enmarcarse en el contexto del ingreso al invierno en el hemisferio norte, lo que propicia el hacinamiento y la falta de ventilación de los ambientes cerrados”.

Según detalló, los primeros reportes indicaron variaciones en la hemaglutinina del virus, componente identificado por la letra “H” en la denominación H3N2. “En esta variante, clasificada dentro del subclado K, se habrían acumulado al menos siete mutaciones, lo que le permite burlar la respuesta inmune con mayor facilidad”, señaló.

Riesgos y cuadros más graves

Consultado sobre la gravedad de esta variante, Quarleri fue prudente. Indicó que los datos disponibles aún eran incipientes, pero advirtió que el aumento de casos podría derivar en más cuadros severos si la población no estaba vacunada, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, inmunosuprimidos y niños pequeños.

“El incremento de contagios eleva el riesgo de complicaciones en los grupos vulnerables”, explicó el especialista, al tiempo que subrayó la importancia de la prevención.

Super gripe

Vacunación antigripal y nivel de protección

La vacuna antigripal se actualiza todos los años debido a la alta capacidad de mutación del virus influenza. La Organización Mundial de la Salud recomienda dos fórmulas anuales: una destinada al hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, diseñadas con meses de anticipación según las cepas predominantes.

En ese sentido, las dosis aplicadas en Argentina durante la campaña 2025 se basaron en los virus que circularon en temporadas anteriores, al igual que las utilizadas recientemente en Europa. De acuerdo con datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la efectividad de la vacuna 2025/26 fue del 70% al 75% para prevenir hospitalizaciones en niños y del 30% al 40% en adultos.

Quarleri aclaró que “la vacuna contra la influenza protege principalmente frente a las formas graves de la enfermedad que requieren hospitalización”. Y añadió: “Una persona vacunada puede cursar una gripe, pero es deseable que no lo haga de manera severa”.

Qué ocurrirá en Argentina

Desde el Ministerio de Salud informaron que la campaña antigripal 2025 ya había finalizado y que la próxima estaba prevista para marzo de 2026. Si bien la variante H3N2 del subclado K podría ser incorporada en futuras formulaciones, no estaba prevista una campaña de refuerzo adicional para quienes planeen viajar a Europa durante el verano.