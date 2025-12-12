La NASA confirmó que perdió contacto con una nave clave en la órbita de Marte

La agencia espacial de Estados Unidos confirmó que no recibe señales de la nave desde hace más de cinco días. La sonda MAVEN es clave para el estudio de la atmósfera de Marte y para la comunicación con misiones en la superficie.
La NASA perdió contacto con la sonda MAVEN en la órbita de Marte, una de sus naves principales para el estudio del planeta rojo, y la situación generó incertidumbre en la comunidad científica. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio informó que no recibe señales desde el 6 de diciembre y que aún se desconocen las causas de la anomalía.
La propia agencia confirmó la situación a través de un comunicado oficial, en el que señaló que “los equipos de la NASA trabajan en la pérdida de señal de la nave espacial MAVEN”. Según detallaron, antes de la interrupción no se habían detectado fallas en los sistemas de la nave.
De acuerdo a la información difundida, la telemetría indicaba que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de que MAVEN quedara momentáneamente oculta detrás de Marte durante su recorrido orbital. Sin embargo, cuando la sonda volvió a quedar en línea directa con la Tierra, la Red del Espacio Profundo de la NASA no logró restablecer la comunicación.
Desde ese momento, pasaron más de cinco días sin que se haya recuperado el contacto. La agencia espacial indicó que los equipos técnicos y de operaciones continúan investigando la anomalía y que se brindará información adicional cuando haya novedades oficiales.
Qué es la sonda MAVEN y por qué es clave para Marte
La nave espacial MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) fue lanzada el 18 de noviembre de 2013 y llegó a la órbita de Marte el 22 de septiembre de 2014. Se trata de la primera misión diseñada específicamente para estudiar la atmósfera superior del planeta rojo.
Según explicó la NASA, el objetivo principal de la misión es analizar la ionosfera marciana y las interacciones entre la atmósfera y el Sol, especialmente el impacto del viento solar. Estos estudios permiten comprender cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera a lo largo de su historia.
La agencia remarcó que entender la pérdida atmosférica resulta clave para reconstruir el pasado climático del planeta, determinar si existió agua líquida en su superficie y evaluar su posible habitabilidad en otras eras geológicas.
Un rol clave en las misiones marcianas
Además de su función científica, MAVEN cumple un rol estratégico como estación de retransmisión de comunicaciones para los rovers que operan en la superficie de Marte. Durante más de 11 años, la nave garantizó el envío de datos entre los vehículos exploradores y la Tierra.
En el transcurso de su misión, la sonda también capturó imágenes de eventos astronómicos relevantes, como el cometa 3I/ATLAS, lo que reforzó su importancia dentro del programa de exploración espacial de la NASA.