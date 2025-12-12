San Javier, una localidad en el departamento Río Negro, República Oriental del Uruguay, de la ha registrado un aumento de casos de sarampión, con siete contagios confirmados hasta el momento. El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay informó que seis de los casos están relacionados con personas que viajaron recientemente a Bolivia y residen en la Colonia Ofir, una comunidad rural con baja cobertura de vacunación debido a motivos religiosos.

El séptimo caso, un hombre de 29 años, se trata de una transmisión local, lo que genera preocupación entre las autoridades, ya que pone en riesgo el estatus de eliminación de la transmisión endémica de sarampión que Uruguay había mantenido desde 1999. Mientras tanto, se están analizando casos sospechosos en otros departamentos del país.

Colonia religiosa anti vacunas concentra mayoría de casos de sarampión en Uruguay

Medidas preventivas y suspensión de actividades

El alcalde de San Javier, Washington Laco, expresó que existe preocupación en la comunidad sobre el impacto de los casos de sarampión y advirtió que si la situación empeora, podrían adoptarse medidas más restrictivas antes de las celebraciones de fin de año. “Hay un poco de incertidumbre y preocupación de lo que pueda pasar”, comentó el jefe comunal.

Como parte de las medidas para evitar la propagación del virus, se suspendió la presencialidad en las escuelas, el liceo y el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) locales. Además, se recomendó no realizar reuniones de cierre de año y eventos que puedan generar aglomeraciones. Según Laco, la respuesta de la población a estas recomendaciones ha sido muy positiva.

Búsqueda activa y campaña de vacunación

La detección de los casos de sarampión motivó una intensificación de la búsqueda de personas que pudieran haber estado expuestas al virus, así como una campaña de vacunación para frenar su propagación. El MSP recordó que el sarampión es una enfermedad grave y altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria y puede prevenirse con la vacunación.

Equipos del MSP de Montevideo, junto con autoridades sanitarias de los departamentos de Río Negro y Paysandú, mutualistas locales y el municipio, comenzaron un operativo de rastrillaje en San Javier. Un total de 10 grupos, con alrededor de 25 miembros, recorrieron casa por casa las 70 manzanas del centro urbano, donde viven aproximadamente 1.800 personas, para identificar posibles casos y verificar los esquemas de vacunación.

Durante las visitas, se brindó información personalizada sobre los síntomas del sarampión, como fiebre, erupción cutánea, rinitis, tos e inflamación ocular, y se revisó el esquema de vacunación, especialmente en personas nacidas después de 1967, que podrían no tener la vacunación completa.

En el marco de esta campaña, se detectó un desajuste entre los registros del MSP y los carnets de salud de los habitantes de San Javier. Inicialmente, se había informado que la cobertura de vacunación era baja, alrededor del 40%, pero tras el operativo se comprobó que el porcentaje real de vacunación superaba el 70%, debido a registros desactualizados en el sistema oficial.

A unos 15 kilómetros de San Javier se encuentra la Colonia Ofir, una comunidad de origen ruso, que cuenta con cerca de un centenar de habitantes, muchos de los cuales tienen una conexión limitada con los servicios de salud. En esta zona se concentran la mayoría de los casos confirmados. (El Entreríos)