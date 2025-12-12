Dio marcha atrás con la camioneta y atropelló a su hijo de 2 años

El hecho ocurrió en Mendoza, cuando un hombre realizaba marcha atrás con su camioneta. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones.
Dio marcha atrás con la camioneta y atropelló a su hijo.
Un niño de 2 años sufrió graves heridas tras ser atropellado accidentalmente por su padre este jueves en la provincia de Mendoza, en una finca ubicada en el distrito Las Violetas, en el departamento Lavalle. El episodio ocurrió cuando el conductor realizaba una maniobra de marcha atrás con su camioneta y no advirtió la presencia del menor.
Según se informó, el hecho se registró en calle Eugenio Montenegro, donde un hombre de 32 años se encontraba moviendo una camioneta Ford F-100. En ese contexto, embistió al niño, quien resultó gravemente lesionado. Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli.
En el nosocomio, el médico de guardia evaluó al pequeño y diagnosticó politraumatismos producto de un accidente vial, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover uno de sus brazos. Ante la gravedad del cuadro, el profesional dio aviso inmediato a través del sistema de emergencias 911.
Traslado sanitario y custodia policial
Debido a la complejidad de las lesiones, se dispuso el traslado del niño en ambulancia hacia el Hospital Humberto Notti, acompañado por su madre. Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se organizó un cordón de custodia sanitaria, con la participación de unidades policiales del departamento Guaymallén, lo que permitió que el traslado se realizara sin inconvenientes.
El operativo concluyó con el arribo del menor al hospital pediátrico, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva y la continuidad del tratamiento médico correspondiente.
Intervención judicial y peritajes
En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 17ª junto a efectivos de Policía Vial. Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, con un registro de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.
La camioneta Ford F-100 quedó secuestrada en el Hospital Sícoli para la realización de peritajes. Además, el fiscal de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle, Dr. Peñaranda, ordenó la intervención de Policía Científica tanto en el vehículo como en el sitio del siniestro, el dosaje correspondiente al padre del menor y el inicio de las actuaciones judiciales de rigor.