Aumentaron la recompensa por datos de Fernanda Aguirre, desaparecida desde 2004

Actualizaron la recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de Fernanda Aguirre. La misma desapareció el 25 de julio de 2004 en San Benito, cuando tenía 13 años, y nunca más fue vista de nuevo.
La Resolución 1396/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, eleva a $5.000.000 el monto previamente establecido en $2.000.000 mediante la Resolución 812/2023, en función de la variación de precios registrada desde entonces.
La recompensa está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos, brinden datos útiles que permitan localizar a la joven. Quienes posean información pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia del Ministerio de Seguridad Nacional.
La causa tramita ante el Juzgado de Transición N° 2 de Paraná, a cargo del juez de Garantías N° 8 Pablo Zoff, bajo la carátula "Fernanda Isabella Aguirre s/ Incidente de Localización".
La resolución fue firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y rige desde su publicación.
La investigación judicial
a investigación judicial determinó que Fernanda había salido a cumplir con el encargo de una vecina para su mamá, justo cuando el país miraba la final de la Copa América que Argentina y Brasil jugaban en Perú.
La niña se dirigía al cementerio, donde su madre tenía un puesto de flores, cuando fue secuestrada por el convicto Miguel Ángel Lencina y su sobrino de 14 años. Horas más tarde, la familia de Fernanda recibió un llamado y le pidieron un rescate de 2.000 pesos.
La familia juntó ese dinero y lo llevó hasta el lugar pactado, el Puente de Hierro, pero la chica no apareció. Los investigadores policiales pudieron rastrear los llamados extorsivos y dieron con Lencina y su mujer, Mirta Chávez. Estando preso, solo 72 horas después, el hombre fue hallado ahorcado en una celda de la comisaría Quinta.
Su viuda declaró que Lencina ahorcó a Fernanda y que le había traído las zapatillas de la niña. Chávez dijo que ella se las dio a una amiga de Santa Fe. Finalmente fue condenada a 17 años de prisión por las extorsiones telefónicas, pero salió en libertad en 2014, solo 7 años después. Fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay y jamás dijo cuál fue el destino de Fernanda.
El sobrino de 14 años que participó del secuestro era inimputable al momento del hecho y no fue ni detenido ni juzgado. Solo declaró que había estado con su tío aquel 25 de julio, pero que no había visto a Fernanda.
Miguel Lencina había sido condenado por los homicidios de María Dolores Domínguez y Pamela Trepán de Fischer, a quienes también les había robado las zapatillas, como trofeo, como ocurrió en el caso de Fernanda.
María Inés Cabrol, la mamá de Fernanda, emprendió un largo camino de lucha para tratar de hallar a su hija, pero en medio de la incertidumbre, murió a raíz de un cáncer fulminante el 11 de mayo de 2010. Se fue sin tener respuestas. Y si estuviera con vida, tampoco las tendría.