Viajar a Italia para estudiar idioma y cultura: la propuesta que se presentó en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una escuela italiana presentó en Paraná una propuesta de viajes de estudio para aprender lengua y cultura italiana directamente en Italia. Los cursos no requieren conocimientos previos ni límite de edad y combinan formación académica con experiencias culturales.
En Paraná se presentó una propuesta de viajes de estudio a Italia orientada al aprendizaje del idioma y la cultura italiana. La iniciativa fue impulsada por Federico D'Aurizio, director de la Scuola Nuova Arcadia, quien recorrió distintas ciudades de Entre Ríos y la región para difundir los cursos que se desarrollan en territorio italiano.
D’Aurizio explicó que la escuela se dedica a la enseñanza de lengua y cultura italiana para extranjeros y que recibe estudiantes de distintos países, principalmente de Argentina. Indicó que los cursos se dictaban entre los meses de abril y octubre en la región de Abruzos, en el centro de Italia, específicamente en la ciudad de Casalbordino.
Requisitos y modalidad de cursado
El director señaló que la propuesta no tiene requisitos excluyentes. “No hay límite de edad, ciudadanía ni necesidad de conocimientos previos del idioma”, explicó, y agregó que el único requisito era “tener ganas de viajar”.
Los cursos ofrecidos tienen una duración de dos, tres o cuatro semanas, siendo el programa completo de cuatro semanas un curso intensivo de 80 horas, dictado por docentes nativos. Además de las clases, se incluyen excursiones por distintas regiones italianas.
Una experiencia inmersiva en la vida italiana
D’Aurizio remarcó que la propuesta se diferencia de otras experiencias académicas porque permite vivir el día a día de un pueblo italiano. “Se vive el cotidiano de la provincia italiana, la verdadera Italia”, afirmó. Los participantes se alojarán en casas particulares y compartirán la rutina con habitantes locales.
Entre los destinos incluidos se encuentran lugares emblemáticos y zonas fuera del circuito turístico tradicional, como la región de Abruzos, además de recorridos por la Costa Amalfitana, Apulia y Matera.
Accesibilidad y público destinatario
El director de Scuola Nuova Arcadia destacó que los cursos están pensados para todo público y mencionó que ya han tenido alumnos de edades muy diversas. Recordó el caso de una alumna de 96 años, oriunda de Gualeguaychú, que participó de la experiencia años atrás.
En cuanto a la accesibilidad, sostuvo que se trata de una propuesta con costos accesibles y con un enfoque que combina estudio, turismo y convivencia cultural.
Difusión y contactos
Las personas interesadas pudieron informarse a través de las redes sociales de la institución: Scuola Nuova Arcadia en Instagram y Nuova Arcadia Scuola di Lingua e Cultura Italiana en Facebook.
Finalmente, valoró el vínculo con instituciones locales, como la Sociedad Friulana de Paraná, que colaboraron en la difusión de la iniciativa y en el fortalecimiento de la identidad italiana presente en la región.