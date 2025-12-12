Cooperadora entregó cinco sillones-cama a la sala de Cirugía del Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
La Cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque entregó cinco nuevos sillones cama destinados a la Sala de Cirugía infantil. Se busca mejorar el bienestar de los niños internados y sus madres, que los acompañan durante largas estadías, supo Elonce.
La Cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque entregó cinco nuevos sillones cama destinados a la Sala de Cirugía infantil. Se trata de una necesidad planteada por el equipo de pediatras, cirujanos infantiles y personal de enfermería.
Esta iniciativa forma parte del proyecto que busca mejorar el bienestar de los niños internados y sus mamás, que los acompañan durante largas estadías. Los sillones, que fueron diseñados para tal fin, se reclinan y se transforman en cama, ofreciendo un descanso digno y confortable para quienes permanecen día y noche al lado de sus hijos.
Según se informó, la cooperadora también asume el mantenimiento permanente de este mobiliario, renovando tapicerías y realizando las reparaciones necesarias para garantizar su óptimo estado a lo largo del tiempo.
Con esta entrega, ya son 25 sillones cama incorporados y el desafío es completar los 40 que restan para equipar todas las unidades del hospital.
El director del hospital, Dr. Alejandro Calogero, expresó a Elonce que “esto es un granito de arena que suma a la comodidad de nuestros acompañantes y nuestros pacientes. La cooperadora, como siempre, nos está ayudando. Esta es una de las tantas obras que ha hecho durante este año. Con esta entrega, ya sumamos 25 sillones camas distribuidos en distintas salas, además de electrodomésticos, como aire acondicionado, en diversas áreas de internación de nuestro hospital”.
“Desde la dirección del hospital, como siempre, estamos muy agradecidos con la cooperadora”, agregó el director, quien destacó que estas donaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los familiares de los pacientes, muchos de los cuales enfrentan largas estadías en el hospital.
Por su parte, Griselda Figueroa, presidenta de la cooperadora, expresó su felicidad y emoción por la entrega de los sillones cama: “Queremos agradecerles porque nos ayudan a difundir esta linda noticia. Nos permiten contarles a todos los que nos donan que todo lo que recaudan llega directamente a los niños. Son cinco sillones cama para que las mamás puedan tener un buen descanso y, al otro día, atender a sus hijos con toda la energía. Siempre tratando de brindar lo mejor”.
La presidenta de la cooperadora también recordó el trabajo constante que realizan junto a socios y benefactores. “Muchos proyectos están por finalizar en estos últimos días de diciembre, y seguiremos trabajando. Agradecemos a todos los socios benefactores que nos ayudan a través de nuestra campaña en todo Entre Ríos, con un bono que ofrece premios y estímulos. Lo poquito suma y nos hace muy bien, permitiéndonos hacer realidad estos sueños de brindar confort a las mamás y los niños del hospital”.
Figueroa también compartió una meta a largo plazo: “Hoy son 25 sillones, pero el objetivo es llegar a 40, aproximadamente. Queremos que todas las unidades del hospital tengan un sillón cama para que todas las mamás, en largas internaciones, aunque sea por una noche, puedan descansar de manera cómoda”.
La importancia de este tipo de equipamiento fue resaltada por Lorena Benítez, subjefa del Servicio de Cirugía del hospital. “Nosotros somos el centro de referencia provincial de derivación de pediatría. Recibimos pacientes de toda la provincia de Entre Ríos, muchos de los cuales provienen de lugares distantes, lejos de sus hogares. La gente merece un descanso digno, y estos sillones les permitirán estar al lado de sus hijos, cuidarlos mientras descansan”, explicó.
Detalló que las estadías de los pacientes en el hospital son muy variadas: “Tenemos pacientes que están 24 o 48 horas, pero también hay casos de niños que han permanecido aquí hasta un año. No debemos perder de vista la parte humana del cuidado, que incluye acompañar a los padres y brindarles el descanso necesario para que puedan atender a sus hijos con la mejor energía y dedicación”.
Asimismo, realizan una campaña para recolectar juguetes para Navidad. “Como somos un hospital los juguetes deben ser nuevos. Pueden ser juegos didácticos, sonajeros, juguetes para bebés y demás. Los pueden traer”, agregó.
Rosina Luciani, jefa de Enfermería, destacó la importancia de ofrecer un trato humano en el contexto de las complejas situaciones que enfrentan los pacientes y sus familias. “Acá lo primordial es la buena estadía de los pacientes. En este caso, tenemos niños de todas las edades: desde el mes de vida, cuando ya no pueden estar en la Neo, pasan a las otras salas intermedias, hasta los 14 años, que es la edad máxima que el hospital recibe”, explicó.
Actualmente, el hospital cuenta con 14 pacientes internados. “El más chiquito es Natanael, que tiene 9 meses, y el más grande tiene 14 años”, indicó la jefa de enfermería.
“Natanael pasó de la Neo después de cumplir el mes, con una patología de intestino. Estuvo internado casi dos meses, se fue a su casa, y reingresó para una cirugía correctiva. Ahora lleva otra vez dos meses internado, ya prácticamente es parte de la familia”, agregó. Elonce.com