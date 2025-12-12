Más de 100 chicos participan de la colonia de vacaciones del Club Estudiantes

Con propuestas deportivas, natación y juegos al aire libre, más de 100 chicos participan de la colonia de vacaciones del club. Desde la coordinación informaron a Elonce que las inscripciones continúan abiertas y que los interesados pueden sumarse en cualquier momento.
Más de 100 niños participan de la colonia de vacaciones del Club Atlético Estudiantes. La propuesta forma parte del programa de verano del club y esta destinada a chicos de entre 4 y 12 años, con actividades deportivas, recreativas y de natación.
La coordinadora, Lucía Furlán, explicó que la colonia comenzó el martes 9 y está pensada como una propuesta deportiva integral. "Todos los días los chicos tienen media hora o 40 minutos de un deporte que se desarrolla en el club”, relató.
En ese sentido, detalló que las actividades se van rotando a lo largo de la semana. “Hoy fue hockey, pero ya hicieron básquet los días anteriores, softbol y atletismo. Además, tenemos una hora de natación donde se hace 30 minutos de técnica de natación y 30 minutos de recreación en la pileta”, añadió.
Por su parte, el coordinador Nicolás Ramírez informó que la colonia abarca un amplio rango etario. “Las edades van desde los 5 años. Tenemos algunos de 4 porque son hermanitos de los más grandes, hasta los 11 o 12 años”, indicó. Según explicó, el objetivo es combinar deporte y recreación. “La idea es hacer juegos, actividades y también aprovechar la naturaleza y el espacio verde que tenemos acá en el club”, sostuvo.
En relación con la organización diaria, Furlán precisó los horarios de funcionamiento. “El horario es de 8:15 a 14:15 y ofrecemos un servicio de prehora a partir de las 7:30 para aquellos padres que necesitan esa ayuda horaria”, señaló.
La coordinadora también remarcó que la inscripción permanece abierta durante el desarrollo de la colonia. “Solo tienen que escribir a la sede del club, llamar o acercarse y pueden sumarse en el momento que deseen”, explicó. En cuanto al costo, indicó que el valor es de 150.000 pesos, aunque con débito automático queda en 127.000 pesos, y aclaró que la propuesta está destinada exclusivamente a socios del club.
Finalmente, Furlán adelantó algunos de los desafíos a futuro. “Entre los objetivos que nos planteamos en cada temporada está sumar más chicos y que en las próximas temporadas la colonia sea abierta a todo público, no solamente para socios”, afirmó.
Ramírez, en tanto, destacó el entusiasmo de los participantes. “Los chicos sorprenden mucho. No hay una mañana que sea aburrida porque la energía que tienen es increíble y te la contagian”, expresó, y concluyó que “los chicos te suben la energía todos los días”.