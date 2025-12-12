Talleres Municipales Culturales: la muestra anual visibilizó el trabajo creativo y artístico en distintos barrios

Fue en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco de una agenda pensada para fortalecer la participación y el acceso a propuestas artísticas. Hubo una gran convocatoria de familias y vecinos de la ciudad, dando un cierre exitoso a una actividad de puertas abiertas a la comunidad.
En esta edición de los talleres culturales municipales participaron los siguientes grupos: -Tango y Milonga – “La Milonga de mi Vida”; Danza Matriz Africana – Ominira: la libertad del movimiento; Folclore – “Herencia Viva”; Canto Coral de Bajada Grande y Vecinal Jardines del Sur; Celumetraje y Ensayo fotográfico.
“Los talleres nos están sorprendiendo porque el trabajo de nuestras capacitadoras y capacitadores es todo el año: hay meses de trabajo donde interviene la comunidad en su conjunto. Los talleres durante muchos años tuvieron sus puertas cerradas y ahora son de puertas abiertas”, subrayó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.
A su tiempo, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, remarcó que los talleres se desarrollan en el CEMI, Museo de la Ciudad, CIC La Floresta, en el SUM Sueños Cumplidos. “Más de 150 personas han pasado por estos talleres, en distintas disciplinas artísticas, por lo cual se invita a la comunidad a participar en una propuesta libre y gratuita. El Estado promociona este tipo de formación cultural, a partir de una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero”, explicó.
El docente del taller de Danza de Matriz Africana, Nicolás Rodríguez, rescató la experiencia de trabajo colectivo. “Es el segundo año del taller, por lo cual representa una gran oportunidad por parte del Municipio, en especial porque la Danza de Matriz Africana en particular no es una disciplina muy abordada en la ciudad. Y que se abra una propuesta gratuita, para que la gente se sume, es sumamente valioso”.
Participó de la actividad la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo.