Gripe H3N2: cuáles son los síntomas de la variante que preocupa en Europa y podría llegar a Argentina

El avance de una “súper gripe” en Reino Unido, definida por los expertos como “preocupante” y con resabios de la pandemia del coronavirus, lleva inevitablemente a una única pregunta: si la circulación de influenza A antes de lo habitual y con un alto volumen de casos puede replicarse en otros países como la Argentina.

Además, el rebrote en Europa instala la necesidad de evacuar dudas sobre cuáles son los síntomas típicos de la gripe y poder diferenciarla de una alergia o de los cambios que se dan en el cuerpo cuando se avecina una nueva estación, en nuestro caso, el verano.

Avance de “súper gripe” en Reino Unido

En ese contexto, la patóloga argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, describió un escenario epidemiológico dado por una “súper gripe”, que definió como preocupante y comparó con la experiencia reciente: “Esto me recuerda a la pandemia”.

Un 56% más de contagios

En este sentido, señaló que el pico de gripe se adelantó este año, con circulación de influenza A desde antes de lo habitual, lo que elevó el volumen de casos de forma abrupta. De acuerdo con los registros británicos, hay un 56% más de contagios que en la misma época del año pasado, una cifra que supera lo previsto por las autoridades sanitarias.

Patóloga argentina Marta Cohen

La especialista calificó el brote como inédito en su escala y remarcó que, aunque la mortalidad por gripe no es nueva, la frecuencia de contagios obliga a tomar medidas estrictas de cuidado.

Cohen explicó que las advertencias actuales no obligan el confinamiento, pero sí recomiendan restricciones individuales para evitar saturar el sistema de salud. “Están recomendando a las personas con gripe usar barbijo para no contagiar a otros, distanciamiento y que no salgan, que trabajen desde sus casas para no saturar los hospitales”, afirmó.

Respecto de la Argentina, Cohen fue explícita: “No recomiendo que la gente de la Argentina se vacune porque la eficacia dura seis meses, es decir, lo que dura el invierno. Recomiendo que se vacunen en marzo”. Para quienes viajen a Europa en enero, sugirió anticipación: “Si vienen a Europa en enero, dense la vacuna dos semanas antes de venir”.

Síntomas H3N2

Entre las señales más frecuentes se encuentra la fiebre alta, generalmente superior a los 38 °C, acompañada de tos seca persistente que, en muchos casos, puede extenderse hasta por dos semanas.

También son habituales el dolor de garganta, los dolores musculares y corporales, la fatiga severa, el dolor de cabeza, la congestión o secreción nasal, además de escalofríos y episodios de sudoración.

Aunque la mayoría de las personas se recupera en alrededor de una semana sin necesidad de hospitalización, la H3N2 es capaz de generar complicaciones graves, especialmente en personas vulnerables.

Entre estas se incluyen neumonía bacteriana, infecciones de oído, infecciones de los senos paranasales y el empeoramiento de enfermedades crónicas como asma, diabetes o insuficiencia cardíaca.

¿Alergia o gripe?

En este contexto es importante traer a colación la explicación que dio el médico alergista Claudio Parisi, del Hospital Italiano, acerca de la confusión que suele existir entre la alergia y la gripe, algo que sigue siendo frecuente, por lo que buscó diferenciarlas de manera clara.

Los resfríos y la gripe

Parisi graficó los primeros síntomas y especificó que el moco producido por resfrío viral es de características “amarillentas y verdosas” y provoca altas temperaturas, según la evolución del cuadro. “En general, en estos resfriados, hay síntomas más allá de la nariz como cansancio, dolores, etcétera”, diferenció.

Sin embargo, dijo que una persona alérgica es más susceptible a contraer cuadros virales, porque la inflamación del pulmón y la nariz predispone a enfermedades víricas.

Súper gripe H3N2

Vacunas

El experto también resaltó que los niños pequeños y los adultos mayores de 60 años son los más susceptibles de tener complicaciones por las infecciones. En ese sentido, destacó la importancia de la inoculación antes de la llegada de la estación más fría del año.

“Si nos vacunamos, vamos a evitar infección por gripe”, sobre todo complicaciones en las personas con comorbilidades.

Las alergias

Por último, Parisi indicó que un cuadro de resfriado alérgico es un cuadro que produce un resfriado de larga duración, dura más de 10 días, no tiene fiebre.

“El moco de la alergia es claro y acuoso”, describió sobre la coloración y textura de la sustancia, en ese sentido.

Qué se sabe de la variante H3N2 K

La temporada de gripe en el hemisferio norte avanza con un comportamiento poco habitual. Varios países de Europa y Estados Unidos registran un incremento acelerado de contagios impulsado por el subclado K del virus H3N2, una variante que se adelantó varias semanas al calendario estacional y generó un aumento sostenido de consultas médicas e internaciones. La combinación entre mayor transmisibilidad, la circulación simultánea de otros virus respiratorios y el movimiento poblacional invernal está ejerciendo una presión excepcional sobre los sistemas sanitarios, según reportes de organismos internacionales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto. En España, las cifras actuales superan ampliamente las del año pasado y una tendencia similar se observa en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón. En todos estos países, el subclado K se volvió predominante y su avance hace prever que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera.

A esta dinámica se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio y del SARS-CoV-2, una coincidencia que complica los diagnósticos diferenciales e incrementa la demanda en guardias pediátricas, residencias de larga estadía y clínicas de adultos mayores. (La Nación y El Universo)