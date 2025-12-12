 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Trabajos de reparación y acondicionamientos

Inauguraron la puesta en valor de la Parroquia Guadalupe con trabajo de internos: procesión, bendición y festejo

La Parroquia Guadalupe de Paraná fue puesta en valor con la colaboración de internos del Servicio Penitenciario, quienes realizaron trabajos de refacción y pintura. Hubo procesión y festejos.

12 de Diciembre de 2025
La Parroquia fue bendecida tras la puesta en valor.
La Parroquia fue bendecida tras la puesta en valor. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Parroquia Guadalupe de Paraná fue puesta en valor con la colaboración de internos del Servicio Penitenciario, quienes realizaron trabajos de refacción y pintura. Hubo procesión y festejos.

Este viernes por la tarde se llevó a cabo un emotivo acto en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio La Floresta de Paraná, con la participación de autoridades, feligreses y la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. En un ambiente de gran solemnidad, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fue recibida con entusiasmo tras haber recorrido diversas zonas del barrio en una pequeña procesión, una tradición muy apreciada por la comunidad local.

El evento contó con la presencia de importantes figuras, como el ministro de Gobierno y Justicia, Néstor Roncaglia, y Monseñor Raúl Martín, quien, junto al párroco de la iglesia, Miguel García, bendijo la parroquia luego de las refacciones realizadas. La puesta en valor de este espacio religioso fue posible gracias al trabajo conjunto con internos del Servicio Penitenciario provincial.

Trabajo conjunto de internos y autoridades para la restauración de la parroquia

En diálogo con Elonce, Alejandro Miotti, director del Servicio Penitenciario, destacó la importancia de la colaboración de los internos en proyectos de este tipo. "Hoy se materializó una idea de trabajo que hace meses solicitó el ministro", comentó. Miotti resaltó que un total de cinco internos de la Unidad Penal Nº1 participaron en la restauración, junto con dos funcionarios del servicio. "Hicieron trabajos de reparación de techos, pintura y acondicionamiento de las instalaciones", explicó el director, quien también valoró la significativa contribución que estos trabajos representaron para la parroquia.

Inauguran la puesta en valor de la parroquia Guadalupe

El padre García manifestó su gratitud por la ayuda brindada por los internos: "Una gran alegría, nos emociona y estamos muy agradecidos por este esfuerzo", comentó el sacerdote, quien también subrayó que sin esta colaboración, no habrían podido poner la iglesia en las condiciones en las que hoy se encuentra. Además, explicó que las mejoras permitirán a la comunidad disfrutar de un lugar más adecuado para la celebración de los cultos y actividades.

Un proyecto de reinserción social para los internos

El trabajo en la parroquia forma parte de un programa más amplio que permite a los internos del Servicio Penitenciario participar en actividades laborales y educativas como parte de su proceso de reinserción social. Miotti destacó que estos internos son seleccionados bajo criterios de seguridad, siendo aquellos que están en condiciones de acceder a salidas transitorias, con la debida autorización judicial.

 

"Ellos estaban muy contentos de poder colaborar con la sociedad", aseguró Miotti, quien también mencionó que este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad ayudarán a los internos a sentirse más involucrados con el entorno social. "Es muy importante que los internos puedan dar algo a la sociedad, que vean que son capaces de contribuir positivamente", expresó.

Un acto de fe y celebración popular

En la ceremonia se entonó el Himno Nacional Argentino. Monseñor Raúl Martín, resaltó el valor simbólico de la jornada. "Hoy estamos de fiesta, y esta alegría refleja el amor que el pueblo siente por Dios y por la Virgen María", dijo Martín. La comunidad local expresó su alegría al ver restaurada la iglesia, un punto de encuentro espiritual y social muy importante para todos.

Temas:

Puesta en Valor Parroquia Guadalupe reparación procesión misa
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso