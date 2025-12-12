Inauguraron la puesta en valor de la Parroquia Guadalupe con trabajo de internos: procesión, bendición y festejo

REDACCIÓN ELONCE
La Parroquia Guadalupe de Paraná fue puesta en valor con la colaboración de internos del Servicio Penitenciario, quienes realizaron trabajos de refacción y pintura. Hubo procesión y festejos.
Este viernes por la tarde se llevó a cabo un emotivo acto en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio La Floresta de Paraná, con la participación de autoridades, feligreses y la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos. En un ambiente de gran solemnidad, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fue recibida con entusiasmo tras haber recorrido diversas zonas del barrio en una pequeña procesión, una tradición muy apreciada por la comunidad local.
El evento contó con la presencia de importantes figuras, como el ministro de Gobierno y Justicia, Néstor Roncaglia, y Monseñor Raúl Martín, quien, junto al párroco de la iglesia, Miguel García, bendijo la parroquia luego de las refacciones realizadas. La puesta en valor de este espacio religioso fue posible gracias al trabajo conjunto con internos del Servicio Penitenciario provincial.
Trabajo conjunto de internos y autoridades para la restauración de la parroquia
En diálogo con Elonce, Alejandro Miotti, director del Servicio Penitenciario, destacó la importancia de la colaboración de los internos en proyectos de este tipo. "Hoy se materializó una idea de trabajo que hace meses solicitó el ministro", comentó. Miotti resaltó que un total de cinco internos de la Unidad Penal Nº1 participaron en la restauración, junto con dos funcionarios del servicio. "Hicieron trabajos de reparación de techos, pintura y acondicionamiento de las instalaciones", explicó el director, quien también valoró la significativa contribución que estos trabajos representaron para la parroquia.
El padre García manifestó su gratitud por la ayuda brindada por los internos: "Una gran alegría, nos emociona y estamos muy agradecidos por este esfuerzo", comentó el sacerdote, quien también subrayó que sin esta colaboración, no habrían podido poner la iglesia en las condiciones en las que hoy se encuentra. Además, explicó que las mejoras permitirán a la comunidad disfrutar de un lugar más adecuado para la celebración de los cultos y actividades.
Un proyecto de reinserción social para los internos
El trabajo en la parroquia forma parte de un programa más amplio que permite a los internos del Servicio Penitenciario participar en actividades laborales y educativas como parte de su proceso de reinserción social. Miotti destacó que estos internos son seleccionados bajo criterios de seguridad, siendo aquellos que están en condiciones de acceder a salidas transitorias, con la debida autorización judicial.
"Ellos estaban muy contentos de poder colaborar con la sociedad", aseguró Miotti, quien también mencionó que este tipo de trabajos en beneficio de la comunidad ayudarán a los internos a sentirse más involucrados con el entorno social. "Es muy importante que los internos puedan dar algo a la sociedad, que vean que son capaces de contribuir positivamente", expresó.
Un acto de fe y celebración popular
En la ceremonia se entonó el Himno Nacional Argentino. Monseñor Raúl Martín, resaltó el valor simbólico de la jornada. "Hoy estamos de fiesta, y esta alegría refleja el amor que el pueblo siente por Dios y por la Virgen María", dijo Martín. La comunidad local expresó su alegría al ver restaurada la iglesia, un punto de encuentro espiritual y social muy importante para todos.