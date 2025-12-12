Productor santafesino armó un árbol navideño con fardos y transformó la imagen de su pueblo

REDACCIÓN ELONCE
La original iniciativa utilizó entre 50 y 60 rollos de fardo y superó los 10 metros de altura. El árbol, pensado como un regalo familiar, se convirtió en un homenaje al campo en Santa Fe.
Árbol navideño de fardos. Una escena poco habitual comenzó a recorrer las redes sociales y medios de comunicación de distintas regiones del país y del exterior: un gigantesco árbol de Navidad construido íntegramente con fardos de pasto. La iniciativa fue impulsada por un productor agropecuario que decidió cambiar la postal habitual de su localidad y rendir homenaje a la actividad rural con una propuesta tan creativa como impactante.
El árbol fue armado con más de 50 rollos de fardo y alcanza una altura cercana a los 11 metros, distribuidos en siete niveles. La estructura se encuentra emplazada en un terreno rural, al que se accede por un camino de ripio, y rápidamente se convirtió en un punto de atracción para vecinos y visitantes, que se acercan a sacarse fotos y compartir la experiencia.
Una idea familiar que creció más de lo esperado
El autor de la obra es Emanuel Diecidue, productor santafesino e integrante de una familia dedicada a las tareas rurales. Según relató en declaraciones radiales, la idea surgió con un objetivo sencillo y emotivo: sorprender a sus sobrinos en vísperas de las fiestas.
“El objetivo de realizar el árbol navideño fue sorprender a mis sobrinos, ya que somos una familia numerosa”, explicó. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto íntimo terminó adquiriendo una dimensión inesperada, tanto por la magnitud de la estructura como por la repercusión que tuvo en redes sociales.
Un homenaje a la producción y al trabajo en el campo
Además del espíritu festivo, Diecidue remarcó que el árbol también busca revalorizar el trabajo rural y la producción agropecuaria. La elección de los fardos no fue casual: representan una de las imágenes más características del campo y del esfuerzo cotidiano de las familias vinculadas a la actividad.
El árbol fue decorado con cintas rojas, moños oscuros, friselina y un sistema de iluminación que permite apreciarlo durante la noche. En la parte superior se colocó una estrella iluminada, mientras que en la base se sumaron fardos cuadrados que simulan cajas de regalos, completando la estética navideña.
Un trabajo colectivo y una logística especial
Para llevar adelante la iniciativa fue necesario el trabajo conjunto de familiares y colaboradores, que aportaron materiales y mano de obra. Incluso, debido a la altura de la estructura, se requirió la asistencia de una grúa de la zona para colocar los niveles superiores y la estrella final.
“La idea era realizar algo para sorprender a mis sobrinos y todos comenzaron a ayudar”, relató el productor, al detallar cómo se fue armando el árbol paso a paso. Aunque aún restan algunos detalles de decoración, la obra ya logró su objetivo principal: llamar la atención y generar un impacto positivo en la comunidad.
De una imagen local a una postal viral
Las imágenes del árbol comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa a los sobrinos de Diecidue posando frente a la imponente estructura, lo que permitió dimensionar su tamaño real. “Nunca creí que iba a llegar tanto a las redes sociales, no solo de la región sino más allá”, reconoció el productor.
Con el correr de los días, la iniciativa fue replicada por medios de comunicación y se transformó en una postal navideña distinta, asociada al campo y a la creatividad rural.
Un nuevo atractivo para la comunidad
Ubicado en un terreno cercano al pueblo, en el Departamento San Martín, el árbol de fardos ya es visitado por numerosas personas que se acercan especialmente para verlo y fotografiarlo. La propuesta logró cambiar, al menos por estas fiestas, la imagen tradicional del lugar y sumar un atractivo que combina identidad, trabajo y celebración. (Con información Fm del Sol-Agrofy)