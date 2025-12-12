 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Allanamiento por narcomenudeo en barrio Las Flores

Secuestraron dosis de cocaína, marihuana y más de 100.000 pesos en Paraná  

En un allanamiento en barrio Las Flores, la policía incautó varias dosis de cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Dos hombres fueron detenidos.  

12 de Diciembre de 2025
La droga incautada en barrio Las Flores
La droga incautada en barrio Las Flores

Secuestraron dosis de cocaína y marihuana en Paraná.

En el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó a cabo en horas de la tarde del jueves un allanamiento en el barrio Las Flores, de Paraná y se conocieron los resultados del operativo.

 

El procedimiento se realizó a partir de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez José E. Ruhl, con la intervención del fiscal Santiago Alfieri.

 

El operativo fue ejecutado por personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el apoyo táctico del Grupo Especial C.O.E.

 

Como resultado del allanamiento, en el inmueble investigado se procedió al secuestro de 54 envoltorios de marihuana, con un peso total de 137 gramos; 75 envoltorios de clorhidrato de cocaína, que totalizaron 30 gramos; una suma de 103.800 pesos en efectivo; un teléfono celular y una tijera, considerados elementos vinculados a la actividad investigada.

Asimismo, en el lugar fueron detenidos dos hombres, mientras que un tercero fue identificado, quedando a disposición de la Justicia, en el marco de la causa en trámite.

 

Desde la fuerza policial se informó que, durante el desarrollo del procedimiento, los sospechosos intentaron descartar parte del material estupefaciente arrojándolo hacia un domicilio lindero y uno de los hombres involucrados aprovechó un momento de confusión para darse a la fuga.

 

No obstante, se logró impedir que se concretara la maniobra, asegurando la preservación de las pruebas y el normal avance de las diligencias judiciales dispuestas por la autoridad competente.

 

Temas:

barrio Las Flores Paraná cocaína marihuana narcomenudeo detenidos
