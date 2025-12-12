Invitan a la muestra circense "Emotionalities" en La Hendija: arte, emociones y acrobacias aéreas

REDACCIÓN ELONCE
Este domingo 14, se presentará la muestra circense "Emotionalities", donde las acrobacias aéreas exploran emociones, en el Centro Cultural de La Hendija.
Este domingo 14 de diciembre, el Centro Cultural de La Hendija de Paraná será el escenario de una propuesta artística única: la muestra circense "Emotionalities", que reunirá lo mejor de las acrobacias aéreas y las emociones humanas. A partir de las 20:30, los asistentes podrán disfrutar de una performance que, además de desafiar la gravedad, pondrá en primer plano los vínculos entre cuerpo, mente y emociones.
En este evento de fin de año, la acrobacia aérea será el eje principal de una muestra que se adentra en las emocionalidades del cuerpo, usando el arte circense para contar historias a través del movimiento. La exposición contará con la participación de artistas locales y profesores que han dedicado su vida a enseñar esta disciplina en expansión en la ciudad.
"Estamos muy contentos de poder compartir este evento con la comunidad. Es una muestra que habla de la confianza, la resiliencia y el trabajo en equipo que implica la acrobacia aérea, una disciplina que está en auge y cada vez tiene más seguidores", afirmó Francisco Chango, uno de los protagonistas de la muestra.
Acrobacias aéreas como un desafío mental y físico
Uno de los aspectos más sorprendentes de las acrobacias aéreas es el trabajo mental y emocional que requieren. Superar el miedo y los límites personales es tan importante como las destrezas físicas involucradas. “Justamente, estoy tomando una capacitación y allá hablamos de las capacidades mentales, de cómo atravesar las situaciones de miedo y frustración”, compartió el docente de la disciplina, quien destacó el enorme desafío mental que enfrentan los practicantes de este arte.
En el taller de acrobacias aéreas, los estudiantes no solo desarrollan fuerza y coordinación, sino también la capacidad de enfrentarse a sus propios temores. “Semana a semana te encontrás con la resiliencia: intentás y aprendés a superar tus limitaciones, tanto físicas como emocionales”, agregaron desde el equipo.
El papel de los profesores es esencial, ya que acompañan a los estudiantes en su proceso de crecimiento, ayudándolos a desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también una fortaleza mental. “Es un trabajo de confianza, y en este sentido, los profesores tienen un rol clave para ayudar a los alumnos a que se sientan seguros y a que puedan afrontar los desafíos que esta disciplina presenta”, expresaron.
Un evento que fusiona danza, acrobacias y arte contemporáneo
La muestra "Emotionalities" no se limita a las acrobacias aéreas, sino que también incorpora otros elementos artísticos. Entre las actividades destacadas se encuentra la intervención de un grupo de danza contemporánea, que presentará un número final en el que se exploran las emociones humanas a través del movimiento. Además, se contará con la participación de artistas de otras disciplinas, quienes también han sido invitados a compartir el escenario, creando una propuesta interdisciplinaria.
"Hay gente que viene de otros rubros como la danza o la gimnasia, y lo que hacemos es aprovechar ese conocimiento y transformarlo en acrobacia, llevándolo a la escena", comentó Chango.
El evento, que será realizado en la renovada Hendija, en calle Gualeguaychú 171, es parte de un renacimiento cultural en la ciudad, que ha visto florecer el arte contemporáneo, el teatro y las artes visuales. "Este lugar ha sido un punto de encuentro para muchos artistas locales, y esta muestra es una forma de demostrar el crecimiento y la diversidad que está viviendo el arte en Paraná", señaló un miembro del colectivo organizador.
Un espacio para todos: acrobacia, emoción y comunidad
La muestra también se destaca por ser inclusiva y abierta a todos los públicos. “Que se animen, se puede arrancar de cero, no se necesita experiencia previa”, animó una de las profesoras a los interesados en comenzar a practicar acrobacias aéreas.
"Es una disciplina que implica salud, tanto física como emocional. Después de cada clase me siento agradecido", comentó Martín, uno de los acróbatas.