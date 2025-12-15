En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este lunes, advirtiendo sobre fenómenos intensos que afectarán a diversas provincias. Se esperan tormentas, lluvias, granizo y vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos para este lunes 15 de diciembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 14 provincias afectadas por fenómenos que podrían presentar distintos niveles de intensidad a lo largo de la jornada.
La alerta naranja por tormentas rige en Santiago del Estero, Tucumán, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, el norte de La Rioja y el este de Catamarca. En estas áreas, el organismo señaló que pueden registrarse tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 80 y 110 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
A la vez, la alerta amarilla por tormentas alcanza a Misiones, el centro y este de Corrientes, el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el centro de Córdoba, el este de La Rioja, el centro de Catamarca, Salta, el este de Jujuy, el noroeste de Chaco y el este de Formosa. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y precipitaciones abundantes en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada estimados oscilan entre los 30 y 70 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera localizada.
Además, el SMN emitió alerta amarilla por vientos para toda la costa este de Santa Cruz. En ese sector se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Frente a este escenario, el organismo difundió una serie de recomendaciones diferenciadas según el tipo de alerta. Para las zonas bajo alerta naranja por tormentas, aconsejó seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, junto con cargar los teléfonos celulares y tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.
En el caso de la alerta amarilla por vientos, el SMN recomendó evitar salir si no es indispensable, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También indicó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.