Conductor manejaba alcoholizado, despistó y volcó

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 1,5 gramos de alcohol en sangre tras perder el control de su vehículo y volcar. Ocurrió en Córdoba capital.
Un hombre mayor de edad protagonizó un violento siniestro vial al perder el control de su Volkswagen Bora mientras circulaba por la avenida Circunvalación, a la altura del puente Impira, en el barrio Colonia Impira de la ciudad de Córdoba. El vehículo despistó y terminó volcado sobre uno de sus laterales, apoyado en el cantero central de la ruta.
El conductor se desplazaba a bordo de un Volkswagen Bora cuando, por causas que se investigan, el auto despistó y terminó volcado sobre uno de sus laterales, apoyado en el cantero central de la ruta. Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Caminera le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo con 1,5 gramos de alcohol en sangre, muy por encima de lo permitido por la legislación vigente.
Ante esta situación, los agentes labraron el acta de infracción correspondiente conforme a la ley de tránsito provincial. En tanto, personal del servicio de emergencias asistió al hombre en el lugar del hecho y, pese al fuerte impacto, no fue necesario su traslado a un centro de salud.
La Policía trabaja para establecer las causas del despiste, aunque el elevado nivel de alcohol en sangre del conductor aparece como uno de los factores determinantes del accidente. (El Doce)