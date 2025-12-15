Lunes inestable en la región y con alerta por tormentas: hasta cuándo seguirá el mal tiempo

La lluvia intensa acompañada por fuertes ráfagas de viento comenzó durante la madrugada en Paraná y otras localidades de Entre Ríos, en un contexto de alerta meteorológica por tormentas que se mantiene vigente para este lunes. El fenómeno comenzó a desarrollarse durante las últimas horas del domingo y las primeras del lunes, con un marcado cambio de viento al sector sur y precipitaciones persistentes.

En la capital provincial, desde la madrugada se registraron truenos, abundante caída de agua y ráfagas intensas. Cerca de las 3:45, las precipitaciones se tornaron más fuertes, al igual que el viento, generando un escenario de inestabilidad generalizada. Luego, con el correr de las horas la intensidad fue mermando. Para esta jornada, la temperatura mínima estimada es de 17°C y una máxima de 26°C.

Alerta lunes

Alerta por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes la alerta por lluvias y tormentas. El aviso afecta los departamentos de Concordia – Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, que podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual.

Lluvia en Paraná

Este escenario se explica por el avance de un frente frío sobre el centro y norte del país, que comienza a desplazar la masa de aire cálido y húmedo que dominó la región en los últimos días. El ingreso de este sistema provoca un descenso de las temperaturas y genera condiciones propicias para lluvias y tormentas fuertes, con alertas activas en varias provincias.

De cara a los próximos días, se espera una mejora progresiva del tiempo. El martes se presentaría con cielo despejado, una mínima de 17°C y una máxima cercana a los 26°C. En tanto, el miércoles 24 y el jueves 25 se anticipan buenas condiciones meteorológicas, cielo mayormente despejado y un nuevo ascenso de las temperaturas, dando paso a jornadas más estables en toda la provincia.