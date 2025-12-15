 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

Criar a un hijo en Argentina: la canasta de crianza alcanzó $571.106 en noviembre pero varía según la edad

Según el INDEC, el costo mensual de mantener y cuidar a niños y adolescentes sigue en aumento, con los mayores gastos en el tramo de 6 a 12 años.

15 de Diciembre de 2025
Refleja cuánto dinero necesitan las familias para cubrir los gastos esenciales.
Refleja cuánto dinero necesitan las familias para cubrir los gastos esenciales.

REDACCIÓN ELONCE

Según el INDEC, el costo mensual de mantener y cuidar a niños y adolescentes sigue en aumento, con los mayores gastos en el tramo de 6 a 12 años.

El costo mensual de la canasta de crianza volvió a aumentar en noviembre, dejando en evidencia el impacto económico que implica mantener y cuidar a niños y adolescentes en Argentina. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC, criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $571.106 mensuales, el valor más alto entre todos los tramos etarios medidos.

La canasta de crianza es un indicador que refleja cuánto dinero necesitan las familias para cubrir los gastos esenciales vinculados al desarrollo, bienestar y cuidado de niños y adolescentes, contemplando tanto el consumo directo como el tiempo destinado a su atención.

Cuánto cuesta criar a un hijo según la edad

Los montos varían según la edad del niño o niña, ya que cambian las necesidades de consumo y las horas de cuidado requeridas. En noviembre, los valores fueron:

 

Menores de 1 año: $450.355 Niños de 1 a 3 años: $535.823 Niños de 4 a 5 años: $454.165 Niños de 6 a 12 años: $571.106.

En el caso de los bebés menores de un año, el gasto mensual se explicó por $142.416 en bienes y servicios, mientras que el costo del cuidado representó $307.939. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios sumaron $183.892 y el cuidado alcanzó $351.930 mensuales.

 

Qué incluye la canasta de crianza

El informe oficial detalla que la canasta se compone de dos grandes rubros:

Bienes y servicios: calculados a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires e incluyen alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Cuidado: surge de la valorización económica del tiempo necesario para atender a los niños, tomando como referencia el salario del personal de casas particulares.

 

Este enfoque permite dimensionar no solo el dinero que se gasta directamente, sino también el valor del trabajo de cuidado que muchas veces no es remunerado.

canasta de crianza Noviembre criar un chico gastos esenciales
