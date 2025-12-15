Monotributo 2025: ARCA modificó las escalas y los límites de facturación

El organismo dio a conocer los nuevos valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre. Además, adelantó que el cronograma para la recategorización en 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre e informó el desarrollo del proceso de recategorización para 2026.
El organismo dio a conocer los valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán realizar en febrero.
¿Cuánto paga cada categoría en diciembre?
-Categoría A: $37.085,74.
-Categoría B: $42.216,41.
-Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio).
-Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio).
-Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio).
-Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio).
-Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio).
-Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio).
-Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio).
-Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio).
-Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio).
Los contribuyentes que no abonan el monotributo, se exponen a sanciones legales y económicas, como la pérdida de cobertura previsional y de obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.
Al mismo tiempo, ARCA comunicó que en febrero se llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.
La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos, alquileres y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.
¿Qué parámetros tener en cuenta para la recategorización?
Considerar en relación a los últimos 12 meses:
-Ingresos acumulados.
-Energía eléctrica consumida.
-Superficie afectada a la actividad en ese momento.
-Alquileres devengados (en caso de corresponder).