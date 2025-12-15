 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Monotributo 2025: ARCA modificó las escalas y los límites de facturación

El organismo dio a conocer los nuevos valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre. Además, adelantó que el cronograma para la recategorización en 2026.

15 de Diciembre de 2025
ARCA actualizó las escalas del Monotributo.
ARCA actualizó las escalas del Monotributo. Foto: (web).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre e informó el desarrollo del proceso de recategorización para 2026.

 

El organismo dio a conocer los valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán realizar en febrero.

 

¿Cuánto paga cada categoría en diciembre?

 

-Categoría A: $37.085,74.

 

-Categoría B: $42.216,41.

 

-Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio).

 

-Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio).

 

-Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio).

 

-Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio).

 

-Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio).

 

-Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio).

 

-Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio).

 

-Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio).

 

-Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio).

 

Los contribuyentes que no abonan el monotributo, se exponen a sanciones legales y económicas, como la pérdida de cobertura previsional y de obra social o la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.

 

Al mismo tiempo, ARCA comunicó que en febrero se llevará a cabo la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026, dirigido a los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.

 

La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos, alquileres y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

 

¿Qué parámetros tener en cuenta para la recategorización?

 

Considerar en relación a los últimos 12 meses:

 

-Ingresos acumulados.

-Energía eléctrica consumida.

-Superficie afectada a la actividad en ese momento.

-Alquileres devengados (en caso de corresponder).

Temas:

ARCA monotributo nuevos valores cronograma
