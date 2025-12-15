Acindar detuvo la producción en su planta de Villa Constitución por la caída de la demanda

REDACCIÓN ELONCE
ArcelorMittal interrumpió la actividad en la planta de Acindar en Villa Constitución durante casi un mes. La empresa atribuyó la medida al bajo nivel de demanda interna y a un año marcado por ajustes operativos, suspensiones y menor utilización de la capacidad instalada.
El grupo ArcelorMittal interrumpió la actividad en la planta de Acindar ubicada en Villa Constitución, Santa Fe, donde la acería permanecerá sin producción durante casi un mes. Según informó la compañía, entre el 15 de diciembre y el 11 de enero la planta estará completamente detenida como parte de su esquema operativo, en un contexto signado por la caída de la demanda interna y un menor nivel general de actividad en el sector siderúrgico.
Desde la empresa explicaron que actualmente el grupo opera en torno al 60% de su capacidad instalada, y que el principal factor detrás de esta decisión es la retracción del mercado interno. Además, señalaron que las importaciones de acero muestran un incremento, aunque todavía se mantienen en niveles moderados debido al escenario económico general.
La parada programada se suma a una serie de ajustes que Acindar viene implementando desde 2024, en un marco de menor producción y revisiones periódicas de su funcionamiento industrial.
Un año atravesado por caídas en la actividad
A lo largo de 2024 y 2025, Acindar atravesó varios períodos de baja producción y detenciones temporales en su planta de Villa Constitución. De acuerdo con fuentes del sector, durante buena parte de 2024 la compañía operó cerca del 50% de su capacidad, una tendencia que se mantuvo durante el primer semestre de este año.
Entre los factores que explican este escenario se encuentran el incremento de las importaciones de acero —principalmente provenientes de China— y la desaceleración de sectores clave que demandan insumos siderúrgicos. En ese marco, la producción total de acero de la empresa durante 2024 fue de aproximadamente 600.000 toneladas, muy por debajo de las 1,2 millones de toneladas registradas en 2023.
Este retroceso estuvo estrechamente vinculado a la caída de la actividad industrial y de la construcción. Según datos oficiales, la industria registró una baja del 12,4%, mientras que la construcción mostró un descenso del 19,5%, dos sectores que históricamente concentran una parte significativa de la demanda de acero.
Nuevas paradas y ajustes durante 2025
Durante el transcurso de 2025, la compañía volvió a aplicar modificaciones operativas en respuesta al bajo nivel de pedidos. A fines de julio, Acindar detuvo la actividad de la acería durante una semana debido a la falta de demanda, una medida que afectó a alrededor de 200 trabajadores.
En paralelo, se frenó el funcionamiento del Tren Laminador N°1, mientras que el área de Reducción Directa permaneció inactiva hasta el mes de septiembre. Estas decisiones se inscribieron en un esquema flexible de producción, orientado a adecuar los niveles de actividad a las condiciones del mercado.
Suspensiones y acuerdos laborales
Desde comienzos de 2025, la empresa aplica un esquema de suspensiones con el pago del 75% del salario, acompañado por un plan de retiros voluntarios. Este acuerdo, vigente desde enero, se utiliza de manera variable según las necesidades productivas de cada planta.
De cara al año próximo, Acindar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmaron un nuevo acuerdo que se encuentra a la espera de homologación. Desde la compañía indicaron que su implementación será rotativa y dependerá de la demanda de cada sector, aunque no precisaron cuántos trabajadores estarán alcanzados ni cómo se distribuirán las suspensiones a lo largo del año.
ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. El freno actual afecta exclusivamente a la planta santafesina, mientras que en el resto de las instalaciones las decisiones operativas se evaluarán en función de los requerimientos productivos.
Señales mixtas en la actividad del acero
De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina del Acero, el sector mostró algunos cambios durante octubre. La producción de acero crudo alcanzó las 373.200 toneladas, con una suba mensual del 4,6% y un incremento interanual del 3,8%. En tanto, los laminados totalizaron 338.200 toneladas, un 7,8% más que en septiembre y un 0,4% más que en el mismo mes de 2024.
Sin embargo, los sectores demandantes continúan mostrando niveles acotados. En la construcción, los despachos de cemento aumentaron 5,6% mensual y 7,4% interanual, aunque desde una base baja. El sector automotor, por su parte, registró una suba del 0,2% respecto de septiembre, con una caída interanual del 9,9%, aunque mantiene un acumulado positivo del 2,8% frente a 2024.
En este contexto, la detención de la acería en Villa Constitución refleja las dificultades que atraviesa la industria siderúrgica, condicionada por la evolución de la demanda, la competencia externa y la lenta recuperación de los sectores clave de la economía. (Con información de El Cronista)