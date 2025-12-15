Realizaron la primera función del concierto "Música por la Paz" y anunciaron las próximas

REDACCIÓN ELONCE
El domingo tuvo lugar la primera función del concierto “Música por la Paz”, una propuesta musical itinerante que recorre distintos barrios de la ciudad con un mensaje de reflexión y solidaridad.
La edición de este año de “Música por la Paz” comenzó con una velada que recorrió distintos barrios de la ciudad, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de disfrutar de interpretaciones de excelencia en un contexto comunitario.
La primera tuvo lugar el domingo pasado en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en La Floresta, donde la comunidad recibió con entusiasmo el concierto.
El repertorio incluyó dos obras cúlmines de Ariel Ramírez: Misa Criolla y Navidad Nuestra, interpretadas por el coro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, junto con la Asociación Verdiana, la escuela coral Mario Monti, un grupo de instrumentistas y solistas destacados. “La obra fue escrita para la voz del tenor, así que estuvo presente Patricio Silveira e Isaac Herrera”, explicó Nicolás Faes Michelud, músico y organizador del evento.
Próximas funciones y enfoque solidario
La próxima función será el miércoles 17 de diciembre, a las 20, en la parroquia San José Obrero, cerca del Parque Gazzano. La propuesta itinerante busca acercar la música a distintos barrios, evitando que cuestiones de movilidad o agenda impidan el acceso a los conciertos.
“La gente fue muy agradecida. A uno le toca estar en la organización, pero también haciendo música, y la comunidad siempre se muestra muy cariñosa.
Queremos que la música no solo se disfrute, sino que también invite a reflexionar sobre la paz”, afirmó Micheloud. El concierto nació en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania y la situación en Medio Oriente, y busca transmitir un mensaje de esperanza y reflexión a través de la música.
Además, los organizadores invitan a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos, que serán recepcionados por Cáritas parroquial y distribuidos a quienes más lo necesiten, reforzando el carácter solidario del evento.
Última velada
La edición 2025 cerrará con su última función el 21 de diciembre, a las 21, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, frente a la plaza Sáenz Peña. El músico recordó que, aunque algunos prefieren acercarse los domingos por la disponibilidad de tiempo, los conciertos entre semana también buscan llegar a distintas familias en esta época tan especial del año.
“Los esperamos, porque hemos querido llevar este concierto a diferentes puntos de la ciudad y que todos puedan disfrutar de estas veladas únicas”, concluyó.