Paso de la Laguna: avanza la obra del puente peatonal sobre ruta 18

La presidenta comunal de Paso de la Laguna, Mariel Henchoz, se refirió al avance de la obra de la pasarela peatonal sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 137, un reclamo histórico de la localidad que comenzó a materializarse en los primeros días de diciembre.

En ese sentido, Henchoz explicó a Elonce que “los primeros días de diciembre, ya recibo una nota a través de la empresa constructora de que se iban a empezar a transportar y a colocar las piezas de lo que es la pasarela peatonal de Paso de la Laguna”.

La jefa comunal recordó que el reclamo se inició formalmente el 13 de agosto, cuando vecinos y autoridades se manifestaron sobre la traza nacional. “Salimos a manifestarnos a la ruta reclamando que tenía que ser prioridad la pasarela antes de la habilitación de la autovía, porque creemos que es lo más necesario y preservando la seguridad de los vecinos”, expresó.

Asimismo, detalló que, ante la falta de respuestas iniciales, se avanzó por la vía judicial. “Desde entonces la comuna fue a hacer un amparo legal para presentar ante la empresa constructora, ante Vialidad Nacional, siempre pensando y tratando de salvaguardar la seguridad de los vecinos”, indicó.

Sobre el inicio concreto de los trabajos, Henchoz precisó: “El 6 de diciembre me notifican diciéndome que se encontraban en ejecución las obras. Llegaron los camiones, porque son transportadas 25 piezas aproximadamente, y las empezaron a transportar la semana. La verdad que va avanzando”.

La presidenta comunal destacó el acompañamiento recibido durante el proceso: “El reclamo sirvió. Todas las personas que por ahí también nos dieron una mano para hacer entender a las autoridades que era sumamente necesario, les hacemos un agradecimiento siempre por todos los medios. Estamos contentos, con mucha expectativa”.

En paralelo, señaló otros avances vinculados a la seguridad vial. “También se hicieron las garitas, están terminando las garitas del colectivo, que eso es sumamente importante también, que era el otro reclamo que hacíamos”, agregó, y sostuvo que ahora resta “esperar a que se pueda terminar y que ya se pueda usar bien”.

Consultada sobre los plazos de ejecución de la obra, fue prudente. “No me atrevería a decirlo porque por ahí las cuestiones climáticas o algún inconveniente que surge en medio no se pueden dar los plazos. En el amparo legal que nosotros presentamos eran 120 días de plazo y eso hasta ahora se va cumpliendo”, afirmó, al tiempo que señaló que se mantiene la expectativa de que la obra comience y termine dentro de ese período.

Henchoz también remarcó el impacto que tendrá la pasarela en la comunidad. Paso de la Laguna cuenta con 1033 habitantes, y el sector más afectado es el más poblado. “En la zona más poblada, que es la zona donde está el problema con el puente, son más de 400 familias las que hay. Ahí está partido al medio el pueblo, de un lado la escuela y del otro lado del pueblo, es sumamente peligroso. Los chicos ya están casi terminando las clases, pero bueno, ya para el año que viene quizás puedan comenzar transitando por la pasarela”, describió.

Si bien valoró la obra vial, insistió en la necesidad de priorizar la seguridad. “Hay que garantizar primero la seguridad de las personas y después sí. Nosotros estamos muy contentos con la obra de la autovía, porque también le da un empujoncito al pueblo, pero siempre hay que pensar primero la seguridad de las personas”, afirmó. Elonce.com