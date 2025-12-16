Entregaron dos ambulancias de alta complejidad al hospital San Roque de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las nuevas unidades, que estarán destinadas a fortalecer la red de traslados pediátricos y neonatológicos de la provincia, fueron donadas por el IAPSER y CTM. Las autoridades también recorrieron las obras de refacción de la sala afectada por un incendio en 2024.
Entregaron dos ambulancias de alta complejidad al hospital materno infantil San Roque de Paraná; las nuevas unidades, que estarán destinadas a fortalecer la red de traslados pediátricos y neonatológicos de la provincia, fueron donadas por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).
“Una de las ambulancias forma parte de la red de traslado inter-hospitalario seguro”, manifestó a Elonce el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, al fundamentar la importancia de mantener las condiciones de internación durante el traslado de pacientes críticos.
Por su parte, el director del San Roque, Alejandro Calógero, expresó que la incorporación era un “anhelo” de la comunidad hospitalaria, dado que la última unidad que poseía el hospital databa de 2018. “Esto nos va a permitir diagramar aún más con mucha fluidez los traslados interhospitalarios, no solo en Entre Ríos, sino a otras provincias, a otros hospitales de mayor complejidad”, afirmó.
Calógero detalló que las unidades están equipadas con todos los insumos necesarios para trasladar pacientes “en condiciones graves, hemodinámicamente inestables”. “El traslado de un paciente de alta complejidad es una internación en ruta”, subrayó el director.
Inversión millonaria para refaccionar la sala afectada por un incendio
Durante la visita, las autoridades también recorrieron el sector de la Sala 4, que había registrado un incendio en 2024 y cuya refacción se puso en marcha este 1º de diciembre. “Es un proyecto repara lo dañado tras el siniestro y de ampliación”, explicó el reciente asumido ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob. Según indicó, “la obra cuenta con una inversión de más de 330 millones de pesos, y tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos.
Jacob indicó que el ritmo de obra ya presenta “un grado de avance” significativo a solo 15 días de iniciada, luego de completarse la demolición y el replanteo de los trabajos. “No solamente que es una refacción, una puesta en valor como consecuencia del siniestro, sino que es un proyecto que se adecúa a las normas hospitalarias vigentes con una modernización de la sala y el cumplimiento de los estándares correspondientes”, sostuvo el ministro.
Recomendaciones por las Fiestas y el uso de la pirotecnia
Finalmente, Calógero aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la prevención de accidentes en el hogar por el uso de pirotecnia, a días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. “No recomendamos en absoluto el uso de la pirotecnia”, remarcó e hizo hincapié en la necesidad de resguardar a los niños de riesgos como las piletas, andadores y la cercanía a fuentes de calor.