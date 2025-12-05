Industria destacó que bajaron los impuestos “en términos reales” y crecieron las inversiones

Entre Ríos impulsa inversiones privadas con beneficios fiscales. La política industrial entrerriana transita un proceso de reordenamiento fiscal y estímulo a la inversión privada que, según el secretario de Industria, Catriel Tonutti, ya muestra resultados. En una entrevista con Elonce, el funcionario detalló que el gobierno provincial logró reducir la presión tributaria en términos reales y desplegar un régimen de incentivos que movilizó más de 160 millones de dólares en inversiones comprometidas para 2025.

“El gobernador ya a principios de este 2025 decidió aumentar los impuestos por debajo de la inflación. Eso quiere decir que a valor real han bajado y hoy tenemos un estimativo de que, a valor constante, han bajado un 20%, por ejemplo, el impuesto inmobiliario provincial”, remarcó Tonutti al analizar el impacto de las medidas fiscales.

Un régimen para atraer capitales y ganar competitividad

El secretario recordó que “a mediados del 2024 se votó una ley del régimen de incentivo a nuevas inversiones”, una herramienta diseñada para acompañar la actividad productiva y facilitar la radicación de capitales.

El funcionario explicó que la normativa permite “no cobrar ningún impuesto sobre la inversión entrerriana”, lo que incluye exenciones por 15 años en ingresos brutos, inmobiliario, automotor (en casos vinculados a transporte y logística), percepciones y retenciones, además de subsidios sobre la tarifa eléctrica.

“Hemos puesto en funcionamiento pleno el régimen en julio y teníamos la expectativa de generar 100 millones de dólares para este 2025, pero hoy estamos superando los 160 millones de dólares, así que la verdad que ha sido exitosa”, sostuvo.

Según Tonutti, la respuesta favorable del sector privado muestra que “la inversión rinde cuando existe previsibilidad”. Agregó que la legislación “ha dado seguridad jurídica y fiscal para que por 15 años la inversión privada pueda establecerse, desarrollarse y generar trabajo”.

Sectores beneficiados y ampliación del régimen

El régimen comenzó focalizado en tres áreas: industria, turismo e industrias culturales. Sin embargo, ante la demanda y la necesidad de igualar condiciones competitivas, el Ejecutivo provincial amplió el alcance a nuevas cadenas de valor.

Hace un mes, se sumaron los sectores avícola, porcino, tambero, salud privada, infraestructura de fibra óptica, puertos y logística. “Hoy te diría que es una herramienta a la que pueden acceder la mayoría de los sectores y las cadenas de valor entrerrianas”, remarcó el funcionario.

Tonutti explicó que el impulso industrial responde a un cambio de paradigma: “Las empresas tienen que ganar competitividad y detrás de eso siempre hay una inversión necesaria. Nosotros queremos que nuestras empresas puedan competir, pero también atraer nuevas inversiones”.

Desafíos iniciales: presión fiscal y falta de articulación

Consultado sobre la situación encontrada al asumir la gestión, el secretario de Industria fue concreto: “Sin duda, la presión fiscal es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en su totalidad”.

Aunque aclaró que existen tributos nacionales, provinciales y municipales, el gobierno tomó como punto de partida la revisión de los impuestos provinciales y la creación de herramientas que alivianen las cargas sobre la producción.

Además, se puso en marcha un trabajo conjunto con los municipios. “Ya tenemos un modelo de ordenanza de adhesión al régimen para que los municipios también puedan otorgar exenciones impositivas”, señaló.

Reconoció que la adhesión todavía es baja, aunque justificó que “esto se lanzó hace muy poquito y requiere un trabajo dentro de los Concejos Deliberantes”. De todos modos, afirmó que mantienen un diálogo activo con intendentes y concejales para facilitar la aplicación local.

Empleo industrial y compromiso empresario

En cuanto al impacto laboral, Tonutti confirmó que el empleo industrial en la provincia se mantiene estable. Destacó que el propio régimen de incentivos incluye obligaciones expresas. “Así como hoy te hablé de más de 160 millones de dólares de inversiones, también lleva aparejados más de 1600 puestos de trabajo comprometidos”, precisó.

El secretario aseguró que las condiciones económicas no son sencillas y que las empresas están atravesando un proceso de reorganización interna: “Hoy es necesario ajustar costos, profesionalizar las gestiones y hacer un trabajo de introspección. La situación es compleja a nivel global y debemos ser competitivos en el mundo”.

En ese sentido, marcó que la provincia trabaja para reducir la burocracia y simplificar procesos, pero advirtió que las empresas también deben comprometerse con la modernización y la inversión.

Proyección 2026: estabilidad, inversión y empleo

De cara al próximo año, Tonutti se mostró optimista. “Creo que va a ser un gran año para la provincia, así que esos son nuestros deseos y vamos a trabajar muy duro para que eso pase”, afirmó al despedirse.

El funcionario sostuvo que el desarrollo económico entrerriano está vinculado directamente a la creación de empleo privado y al fortalecimiento productivo. “Si no cambiamos esa matriz y generamos mayor cantidad de empleo privado y de calidad, el futuro no va a ser prominente”, reflexionó.

Con un régimen fiscal que promete estabilidad por 15 años, inversiones comprometidas que superan las expectativas iniciales y un diálogo abierto con municipios y empresas, Entre Ríos apuesta a profundizar su política industrial, atraer capitales y consolidarse como una provincia competitiva en el mapa productivo nacional.