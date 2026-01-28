Cerraron dos plantas textiles y 254 trabajadores se quedaron sin su fuente laboral

La empresa textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I. resolvió cerrar sus plantas productivas de hilados y telas ubicadas en las ciudades de Villa Ángela, en la provincia del Chaco, y Goya, en Corrientes, una decisión que afecta a 254 trabajadores, de los cuales 240 pertenecen a la planta correntina y 14 a la chaqueña, como consecuencia del actual contexto económico y comercial adverso que atraviesa el país.

La decisión fue confirmada por Luis Alal, quien explicó que el directorio adoptó la medida luego de un extenso análisis de la situación financiera y productiva. “Fue una decisión tomada tras un largo análisis de situación y mirando cómo se van dando los contextos dentro de una economía como la nuestra”, señaló en declaraciones a Agroperfiles.

A través de un comunicado oficial, la firma informó que, luego de haber agotado todas las instancias posibles, se vio obligada a tomar una determinación “no deseada”, al no resultar viable la continuidad de las operaciones industriales en ambas localidades.

Contexto económico adverso

Desde la empresa explicaron que el cierre se produce “como consecuencia del actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional”, sin perspectivas de cambios significativos en el corto y mediano plazo.

Alal cerró sus plantas de hilados y telas en Chaco y Corrientes (foto Agroperfiles)

Entre los factores señalados se encuentran la apertura de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, incluyendo el ingreso de fardos de ropa usada, principalmente desde países asiáticos. A esto se suma la caída del poder adquisitivo, que impactó negativamente en la demanda interna, además de los elevados costos financieros, laborales y energéticos, la alta carga impositiva y el atraso cambiario.

Según detallaron, esta situación se agravó en los últimos días por el deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía y limitó su capacidad operativa.

“Se hicieron todos los esfuerzos”

En el comunicado, la empresa destacó que realizó múltiples intentos para sostener la actividad, incluyendo el inicio de la producción de telas para agregar valor a los hilados. “A pesar de contar con una producción eficiente y estándares de calidad internacionales que nos permitieron exportar a países del continente, no se logró revertir este escenario adverso”, indicaron.

La firma aclaró que la decisión no responde a una falta de compromiso, sino a una crisis generalizada que atraviesa la industria manufacturera, y en particular el sector textil, al que calificaron como uno de los momentos más complejos de su historia.

Finalmente, Emilio Alal SACIFI expresó su pesar por el impacto social y humano que implica el cierre de las plantas, agradeció a los trabajadores por su compromiso a lo largo de los años, y también a proveedores y a la comunidad en general. Además, reafirmó su convicción sobre la importancia de la industria nacional y manifestó su deseo de que, a través del diálogo democrático, se generen condiciones económicas que permitan la recuperación del entramado productivo y del empleo.