Talleres se consagró campeón del softbol paranaense tras superar a CEF por 4 a 1

El Club Talleres se coronó campeón del Primer Torneo de la Asociación Paranaense de Softbol tras imponerse en semifinales y en la final. El equipo dirigido por César Anselmi quedó en la historia como el primer ganador de este nuevo formato de competencia.
El Club Talleres de Paraná se proclamó campeón del Primer Torneo de la Asociación Paranaense de Softbol, tras una destacada actuación que lo llevó a imponerse en las instancias decisivas y a quedar en la historia del certamen. El equipo dirigido por César Anselmi logró el título luego de vencer en semifinales a CAE por 2 carreras a 1 y superar en la final a CEF por 4 a 1.
De esta manera, Talleres se convirtió en el primer campeón de los torneos cortos organizados por la Asociación Paranaense de Softbol, un formato que busca darle mayor competitividad y dinamismo a la disciplina a nivel local. El logro adquiere un valor especial por tratarse de la edición inaugural de este tipo de competencia.
En semifinales, el conjunto albirrojo mostró solidez defensiva y efectividad en los momentos clave para dejar en el camino a CAE en un partido parejo y disputado, que se definió por detalles. En la final, Talleres mantuvo el mismo nivel de juego y logró una victoria clara ante CEF, apoyado en un rendimiento colectivo sólido y una ofensiva contundente, dio a conocer Zona Softbol PNA.
Si bien Talleres no logró clasificar a los Playoffs del Segundo Torneo, el título obtenido en el primero ya dejó una marca significativa en la temporada. El campeonato ratificó el trabajo del cuerpo técnico y el compromiso del plantel, que supo capitalizar sus oportunidades y cerrar el certamen con una consagración histórica.