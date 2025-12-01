 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Frigerio confirmó que “se pagará en tiempo y forma” el aguinaldo a los estatales entrerrianos

1 de Diciembre de 2025
Rogelio Frigerio, gobernador
Rogelio Frigerio, gobernador

REDACCIÓN ELONCE

Si bien no brindó precisiones respecto de un cronograma de fechas para abonar la segunda parte del primer Sueldo Anual Complementario, el mandatario provincial sí garantizó a Elonce que el mismo será abonado a los empleados públicos de la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó a Elonce que “se pagará en tiempo y forma” el aguinaldo a los estatales entrerrianos. Si bien no brindó precisiones respecto de un cronograma de fechas para abonar la segunda parte del primer Sueldo Anual Complementario, sí garantizó que el mismo será abonado a los empleados públicos de la provincia.

 

En la oportunidad, anticipó que “en los próximos días” dará a conocer los nombres de los nuevos ministros que reemplazarán a los funcionarios provinciales que asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación; se trata del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

El gobernador participó del lanzamiento del nuevo plástico de Tarjeta Sidecreer

 

Las declaraciones de Frigerio fueron en el marco de la presentación del nuevo plástico de Tarjeta Sidecreer.

