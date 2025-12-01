Frigerio confirmó que “se pagará en tiempo y forma” el aguinaldo a los estatales entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó a Elonce que “se pagará en tiempo y forma” el aguinaldo a los estatales entrerrianos. Si bien no brindó precisiones respecto de un cronograma de fechas para abonar la segunda parte del primer Sueldo Anual Complementario, sí garantizó que el mismo será abonado a los empleados públicos de la provincia.

En la oportunidad, anticipó que “en los próximos días” dará a conocer los nombres de los nuevos ministros que reemplazarán a los funcionarios provinciales que asumirán sus bancas en el Congreso de la Nación; se trata del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y la titular del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

El gobernador participó del lanzamiento del nuevo plástico de Tarjeta Sidecreer

Las declaraciones de Frigerio fueron en el marco de la presentación del nuevo plástico de Tarjeta Sidecreer.