El Club Talleres celebró la Fiesta del Deporte con balance positivo y fuerte participación

REDACCIÓN ELONCE
La institución realizó su tradicional Fiesta del Deporte con la presencia de familias, dirigentes y deportistas de todas las edades. El presidente Horacio Lorenzetti destacó el crecimiento del club, mientras niñas y niños contaron qué actividades realizan y por qué eligen el espacio.
El Club Talleres de Paraná llevó adelante su Fiesta Anual del Deporte, una celebración que reunió a jugadores, jugadoras, socios y familias para cerrar el año deportivo 2025. El evento se desarrolló en la sede de la institución, con un clima festivo que incluyó música, reconocimientos y la participación activa de deportistas de todas las disciplinas que se practican en el club.
Durante la jornada, el presidente de la entidad, Horacio Lorenzetti, realizó un balance del año y remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad. “Estamos muy contentos y muy felices de poder celebrar un año más la fiesta del deporte acá en el club”, expresó el dirigente, al tiempo que reconoció que fue “un año difícil”, aunque con resultados positivos en lo deportivo y en lo institucional.
Un año intenso y con resultados alentadores
Lorenzetti señaló que el club atravesó un 2025 exigente, pero con un cierre alentador gracias al trabajo conjunto de dirigentes, comisiones y familias. “Hemos tenido un año deportivamente muy bueno y fuimos muy acompañados por la familia de nuestros jugadores, la familia del club y las dirigencias, con lo cual podemos concluir con un balance positivo”, explicó a Elonce.
En ese marco, detalló que actualmente el Club Talleres cuenta con alrededor de mil jugadores y jugadoras distribuidos en múltiples disciplinas. Entre ellas mencionó básquet masculino y femenino, hockey sobre césped, hockey sobre patines, patín artístico, natación, softball y la denominada “escuela de amigos”, una propuesta orientada a la iniciación deportiva y la integración.
El presidente también hizo referencia a la temporada de verano, destacando que la pileta ya se encuentra habilitada y que el club se convierte en un punto de encuentro para toda la familia. Subrayó que el predio, ubicado en una zona céntrica, permite “pasar un verano realmente muy lindo”, no solo para niños y jóvenes, sino también para adultos y personas mayores.
Las voces de los protagonistas más jóvenes
Uno de los momentos más destacados de la Fiesta del Deporte fue la participación de niñas y niños que asisten diariamente al club y que compartieron su experiencia. Varias de ellas contaron que practican hockey sobre patines, hockey sobre césped y básquet, y coincidieron en que lo que más disfrutan es el compañerismo.
“Nos gusta venir al club por la amistad y por el compañerismo”, señalaron a Elonce algunas de las jugadoras, mientras que otros niños destacaron que disfrutan especialmente “los partidos” y “estar con los amigos”. En el mismo sentido, remarcaron que durante el verano continúan asistiendo a la pileta y a la colonia, lo que refuerza el vínculo cotidiano con la institución.
También hubo espacio para jóvenes y adultos que participan de las actividades recreativas y deportivas del club. Una de las entrevistadas comentó que disfruta “jugar, tirar al aro y compartir tiempo en el club”, reflejando el espíritu inclusivo del evento y la diversidad de edades que conviven en la institución.
Reconocimientos y proyección a futuro
La Fiesta del Deporte incluyó gestos de reconocimiento al esfuerzo y la constancia a lo largo del año. La actividad fue acompañada por las familias, que compartieron la noche y celebraron los logros alcanzados.
Desde la dirigencia destacaron la importancia de que los clubes sigan creciendo y fortaleciendo su rol social. En ese sentido, se valoró que el Club Talleres continúe ampliando su oferta deportiva y recreativa, generando espacios de contención y formación para niñas, niños y jóvenes de la ciudad.
El cierre del evento dejó en evidencia el sentido de pertenencia que genera la institución y la proyección hacia un 2026 con nuevos desafíos, pero con la misma premisa: el deporte como herramienta de inclusión, encuentro y desarrollo comunitario.