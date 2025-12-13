Se realizó la clásica "Mesaza" de socios en la cantina del Club Atlético Estudiantes

REDACCIÓN ELONCE
La tradición de la "Mesaza" sigue vigente a 50 años de su creación, un encuentro de amistad y rugby que trasciende generaciones en el Club Atlético Estudiantes de Paraná.
En la cantina del Club Atlético Estudiantes (CAE), un emblemático encuentro de amigos se llevó a cabo, una tradición que comenzó hace 50 años y sigue vigente. La "Mesaza" es un espacio donde antiguos jugadores y socios se reúnen para compartir anécdotas, recuerdos y la pasión por el rugby, el deporte que los unió en primera instancia.
"Realmente han pasado muchos años de que se inició una mesa sin saber que iba a perdurar en el tiempo", comentó uno de los miembros fundadores, quien rememora los días en los que Danilo Toreri y el “Gordo” Stopello organizaban estos encuentros sin imaginar que llegarían a celebrar medio siglo de historia. "Fueron de los primeros en organizar esta mesa", añadió.
Un legado de amistad y rugby
El deporte, en particular el rugby, ha sido el motor que ha forjado estos lazos tan fuertes entre los socios del club. "Somos casi toda extracción rugby. De ahí nace la amistad y la convivencia dentro del club, que es lo importante", explicó otro de los asistentes, quien destacó que muchos de los que hoy participan en la "Mesaza" lo hacen como una forma de rendir homenaje a esos años de camaradería vividos en el campo de juego. "Somos un grupo de amigos de toda la vida, hemos jugado juntos al rugby, hemos hecho barbaridades dentro de nuestras posibilidades", comentó, señalando que el club no solo es un lugar de competencia, sino de encuentros que permiten mantener viva los vínculos a lo largo de los años.
“La parte social de un club se vive en lugares como estos. Si no tenés una cantina fuerte con historia, dificilmente puedas seguir sembrando lo que sembró este club”, aseguraron a Elonce.
El impacto de este encuentro social es tan grande que muchos de los socios veteranos continúan participando, algunos representando incluso a generaciones pasadas. “Estoy en representación de mi viejo, que formó parte de esta mesa durante más de 40 años. Para él, las reuniones de los martes con el truco y la mesa de los sábados eran infaltables", recordó otro miembro, subrayando el carácter indispensable de esta iniciativa en la vida social de los socios del club. Los relatos de aquellos tiempos siguen vivos en las conversaciones de los asistentes, muchos de los cuales recuerdan con nostalgia las historias y anécdotas.
El futuro de la tradición
A pesar de los años que han pasado, la "Mesaza" sigue siendo un pilar fundamental en la vida del CAE. "Muchos amigos ya no están o se han ido de Paraná, pero la mesa persiste", afirmó uno de los fundadores del encuentro. La continuidad de este ritual es posible gracias a la renovación generacional, donde hijos y nietos de los socios fundadores han tomado la posta para mantener viva la tradición. "Hoy, por ejemplo, estamos acá con algunos que hemos ido tomando la posta. Danilo está acá con nosotros y Marianito Morelli, que es el hijo del Pochi, una institución dentro de la institución", expresó uno de los miembros actuales, demostrando que la esencia de la perdura, más allá de las generaciones.
En medio de la camaradería y la emoción de compartir tantos recuerdos, la gran mesa continúa siendo un testimonio vivo de lo que significa el club para cada uno de sus socios. "Espero que sigamos compartiendo todos los sábados como venimos haciendo hace 40 años", concluyeron.