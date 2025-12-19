Músicos de la región protagonizan una nueva edición del evento cultural Paseo Viví 25 de Mayo

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del evento Paseo Viví 25 de Mayo en el centro de Paraná, los artistas locales se adueñaron del escenario y la calle, ofreciendo a la comunidad una experiencia única llena de música, danza y arte.
En el marco del evento Paseo Viví 25 de Mayo en el centro de Paraná, los artistas locales se adueñaron del escenario y la calle, ofreciendo a la comunidad una experiencia única llena de música, danza y arte.
La Asociación Litoraleña de Blues celebra su 9° aniversario
La Asociación Litoraleña de Blues (ALB) es la encargada de dar inicio a la actividad en el escenario principal este 19 de diciembre, en una jornada que combina la celebración por su trayectoria y el acceso gratuito a la cultura para toda la comunidad.
La presentación se da en el contexto del noveno aniversario de la institución, fundada en diciembre de 2015.
En declaraciones a Elonce, previas al espectáculo, Alejandro, integrante de la asociación, destacó la relevancia de este espacio. "Es muy importante porque nosotros dentro del circuito de bares nos manejamos muchas veces con entrada paga y ahora poder hacerlo así al aire libre para toda la gente, con este sonido y con este escenario, es una gloria". afirmó el músico.
Asimismo, subrayó la coincidencia con la fecha fundacional: "Cumplimos 9 años ahora en diciembre, el 23. Es una linda manera de celebrar y agradecemos a la Municipalidad por convocarnos".
El show contó con una puesta en escena de gran magnitud que involucra a una banda numerosa de artistas de la región. La formación incluye tres guitarristas y tres vocalistas, entre las que se destacan Sheila Jofré y Marianela Fernández.
La sección de vientos está integrada por Rico Rodríguez y Mario García, mientras que las armónicas están a cargo de Diego Arnaudín, oriundo de Gualeguay, y Mauro Páez, proveniente de Reconquista, Santa Fe.
La estructura musical se completa con Martín Correa en piano, "Guillo" Motura en batería y Adriel Radovitzky en bajo. Sobre el estilo que desarrollarán durante la noche, Alejandro anticipó: "Traemos un bagaje un poco de Chicago Blue y después nos vamos para el lado de Memphis. Se armó un sueño esperado de hace tiempo".
El evento contó con una importante logística de sonido y técnica para recibir a los vecinos y turistas que ya se congregan en las inmediaciones del predio. La Asociación Litoraleña de Blues show en vivo escenario principal Paraná podrá ser seguida también a través de la transmisión en directo para quienes no puedan asistir de manera presencial.
"Es un placer ser parte de la grilla con estos artistas", concluyó el músico antes de subir a las tablas para dar comienzo a la apertura oficial de la programación musical del escenario principal.
Flashmob, chamamé y cultura urbana
Gabriel Martínez, músico y referente de la escena local, compartió su experiencia en este evento, donde no solo participó como artista, sino también en la producción y técnica. "Estoy participando en la actividad acompañando el flash mob, ayudando en todo lo que es la producción y la técnica. Acaba de terminar y salió muy bien, así que estoy recontento", comentó.
El flash mob que protagonizó Gabriel Martínez junto a otros músicos, incluyó una intervención humana urbana que buscaba generar una conexión profunda con el público. "La idea era que las cuerdas aparecieran, se fueran ensamblando, y apareciera Juanma Bilat, quien se sumó a esta propuesta para trabajar la estética del chamamé junto con los violines", explicó.
El resultado fue una explosión de música que logró cautivar a la audiencia. La gente se sumó al baile y mostró su apoyo a la propuesta artística, que logró fusionar la tradición musical con el espíritu urbano y contemporáneo.
La música como un puente de encuentro y esperanza en tiempos de cierre de año
Por su parte, Juan Manuel Bilat, otro de los reconocidos músicos presentes en el evento, destacó la importancia de estos encuentros culturales, especialmente en tiempos festivos. "Estoy feliz de estar en la ciudad de Paraná y poder compartir con la gente de este lugar. La música es para todos, y este evento es un lindo momento para encontrarse con los vecinos y vecinas", señaló con. Para el chamamecero, estos eventos son más que solo presentaciones musicales. "Es importante el encuentro, vernos cara a cara, abrazarnos y pensar en un país mejor", expresó.
Bilat también reflexionó sobre el cierre de un exitoso año para su carrera, destacando el gran número de presentaciones que realizó a lo largo del año. "Este ha sido un año tremendo, con más de 70 fechas, festivales, y actuaciones en otras provincias y países. Me llena de alegría llevar nuestra música a diferentes lugares", comentó. El músico también adelantó que su banda tiene grandes sorpresas preparadas para el inicio del próximo año. "El lunes se viene un notición, estén atentos a nuestras redes", adelantó.