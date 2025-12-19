La movida presentación de Roze cierra "Viví 25 de Mayo" tras el show de La Bersuit

"Viví 25 de Mayo". La Municipalidad de Paraná impulsa una nueva edición de la propuesta cultural, comercial, gastronómica y recreativa que se realiza desde las 19 horas, con entrada libre y gratuita sobre calle 25 de Mayo y otros espacios céntricos.

Transmisión especial "Viví 25 de Mayo"

Los comercios de la zona abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos. Habrá música en vivo y actividades recreativas, además de una acción solidaria.

Elonce transmite en vivo desde el lugar, con móviles que estarán recorriendo el paseo, dialogando con la gente, los comerciantes y músicos.

A las 19, comenzará el despliegue de presentaciones con artistas locales y diferentes expresiones artísticas. El escenario principal contará con la presentación de la Asociación Litoraleña de Blues.

También se presentará LC Kumbia, con su impronta festiva que invita al encuentro y la celebración.

Además de estas bandas y de los shows de Roze y La Bersuit, el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas a lo largo del paseo, con la participación de Carolina y Ezequiel, pareja de tango con más de diez años de trayectoria; el Cuarteto de Vientos 1846, integrado por Maximiliano Herrlein, Noelia Sattler, Santiago Belén y Nehemias Almeyda, con una propuesta musical interpretada en cuatro saxofones de distintos registros y timbres.

También Bololó AfroSamba, ensamble de percusión nacido en Paraná a fines de 2021 a partir de un taller de ritmos afrobrasileños; la Asociación Verdiana, institución educativa y de promoción cultural sin fines de lucro dedicada a la enseñanza y difusión de las artes; y la compañía folklórica El Grito Sagrado, dirigida por Cristian Lescano y Denise Lescano.

La programación incluye además una intervención de Flashmob, una acción sorpresa protagonizada por artistas locales que propone un encuentro espontáneo con el público y refuerza la presencia del arte en el espacio urbano.