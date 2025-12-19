 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
19 de Diciembre de 2025
Con La Bersuit y Roze, esta noche se realizará el evento “Viví 25 de Mayo”

De 18 a 24 horas se realizará “Viví Paseo 25 de Mayo” en Paraná, con acceso libre y gratuito. La Bersuit y Roze encabezarán la propuesta, que incluirá shows de artistas locales, intervenciones culturales, gastronomía y comercios abiertos sobre la histórica avenida.

Este viernes, desde las 18, la calle 25 de Mayo —entre Plaza 1° de Mayo e Yrigoyen— se transformará en un paseo comercial, cultural y gastronómico con la segunda edición de “Viví 25 de Mayo”, una propuesta con acceso libre y gratuito.

“Viví 25 de Mayo”

El evento está dirigido a las familias paranaenses y al público en general, así como también a excursionistas que se acercan al centro en el marco de las celebraciones navideñas. Tras una primera edición que superó las expectativas, se espera una amplia convocatoria con una oferta reforzada de actividades y propuestas. La iniciativa surgió de los comerciantes de la zona y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo (Empatur).

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca promover el comercio y la industria local. “Apoyar a los comercios y a las pymes locales es apoyar a Paraná en su conjunto. Ya tuvimos una primera edición muy positiva y esperamos que este año la disfruten tanto paranaenses como quienes nos visitan”, expresó el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle.

El escenario principal estará ubicado en la intersección de Monte Caseros y 25 de Mayo; otro frente a mitad de cuadra y el tercero en 25 de Mayo e Yrigoyen. Allí se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado —compañía folklórica litoraleña—, además de los shows de Roze y La Bersuit.

La actividad comercial y gastronómica se distribuirá sobre calle 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Yrigoyen, y en la Peatonal entre España y Urquiza. Los comercios de la zona ofrecerán promociones, sorteos, juegos, peloteros y decoraciones alusivas a la fecha.

