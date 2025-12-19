Confirmaron la identidad del motociclista que murió tras chocar contra un guardarrail

Un hombre de 33 años perdió la vida luego de protagonizar un violento siniestro vial en la Autovía Nacional Nº 14, a la altura de la rotonda de ingreso al Complejo Termal. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima.

El hecho ocurrió cuando, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor de una motocicleta de alta cilindrada derrapó mientras circulaba por la zona e impactó contra el guardarrail ubicado en el cantero central. A raíz del fuerte choque, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad.

Motociclista murió tras derrapar en su rodado e impactar contra guardarrail en Autovía Nº14

Al arribar al lugar, personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente se confirmó que la víctima fue identificada como Jorge Percara, de 33 años, oriundo de la ciudad. Tras conocerse la noticia, familiares se hicieron presentes en el lugar del accidente, donde se vivieron momentos de profundo dolor.

En el lugar intervino personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que desplegó un operativo para ordenar y regular el tránsito debido a la intensa circulación vehicular que registra ese sector de la autovía. Las tareas se extendieron durante varias horas para garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

En paralelo, se realizaron las pericias accidentológicas correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro vial fatal. Las actuaciones incluyeron el relevamiento de la escena, la inspección del rodado involucrado y la recolección de datos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

Las diligencias quedaron a cargo de las autoridades judiciales competentes, que dispusieron las medidas de rigor y avanzaban con la investigación para establecer responsabilidades. (Fuente: La Fusta)