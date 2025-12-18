Video: así fue el choque del auto que circulaba a "alta velocidad" y dio varios tumbos

Un vuelco de automóvil se registró en la madrugada de este jueves, alrededor de las 5.40, en la intersección de calles G. Méndez y República del Líbano, de la ciudad de Gualeguaychú, cuando un vehículo que circulaba por la zona urbana perdió el control y terminó volcado tras una secuencia de impactos. El siniestro vial ocurrió en momentos de escasa circulación y generó la intervención de fuerzas policiales, personal sanitario y agentes de tránsito.

Un video que se difundió horas más tarde a través de redes sociales permitió observar los segundos finales del accidente. En las imágenes se advirtió cómo el rodado dio varios tumbos hasta quedar detenido sobre la calzada, en la banquina, lo que aportó elementos visuales para la reconstrucción de la mecánica del hecho.

Intervención policial y traslado al hospital

Personal de Comisaría Sexta tomó intervención cerca de las 5.50, cuando constató la presencia de un Volkswagen Gol Trend volcado. En el interior del vehículo se encontraba un conductor masculino que presentaba lesiones y se hallaba desorientado en tiempo y espacio al momento del arribo policial.

Ante ese cuadro, se dio inmediata intervención al servicio de emergencias médicas, que procedió al traslado del herido hacia el hospital local para su atención y evaluación clínica. En paralelo, agentes de Tránsito Municipal trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones administrativas correspondientes.

Negativa al test de alcoholemia y sanciones

Según se informó oficialmente, el conductor se negó a realizar el control de alcoholemia. Por ese motivo, los agentes de Tránsito labraron el acta de infracción correspondiente y dispusieron la retención del vehículo y de la licencia de conducir, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad vial.

De acuerdo con el testimonio de un testigo presencial, el automóvil habría circulado a alta velocidad por calle República del Líbano en sentido norte. En esas circunstancias, el conductor perdió el control del rodado e impactó primero contra un montículo de tierra ubicado en la vía pública.

Tras ese primer choque, el vehículo colisionó contra un poste de alumbrado público, lo que provocó el vuelco. Finalmente, el rodado terminó impactando contra el cordón de la calle G. Méndez, donde quedó detenido en posición invertida. Las autoridades continuaron con las actuaciones para determinar responsabilidades y las circunstancias finales del hecho.