Buscan a un hombre en Paraná que fue visto por última vez hace seis días

Gastón Ariel Fernández, de 35 años, fue visto por última vez el viernes de la semana pasada, donde se retiró de su vivienda y su familia no supo mayores detalles desde aquel día.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Gastón Ariel Fernández, un hombre de 35 años; quien el viernes pasado a las 17 se habría retirado de su hogar sito en calle Juan Báez y Avenida Ejecito de Paraná.
Vestía pantalón corto de jean azul claro, remera verde lisa y una mochila color azul con múltiples bolsillos.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o comunicándose al teléfono de la comisaría Decimotercera 343-4206203.