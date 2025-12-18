 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Solidaridad

Buscan a un hombre en Paraná que fue visto por última vez hace seis días

18 de Diciembre de 2025
El hombre buscado.
El hombre buscado. Foto: Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Gastón Ariel Fernández, un hombre de 35 años; quien el viernes pasado a las 17 se habría retirado de su hogar sito en calle Juan Báez y Avenida Ejecito de Paraná.

 

Vestía pantalón corto de jean azul claro, remera verde lisa y una mochila color azul con múltiples bolsillos.

 

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial o comunicándose al teléfono de la comisaría Decimotercera 343-4206203.

Temas:

búsqueda
