 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales

Lula da Silva podría vetar la ley que le reduce la condena a Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión desde el mes pasado acusado de organizar un golpe de estado.

18 de Diciembre de 2025
Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.

El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión desde el mes pasado acusado de organizar un golpe de estado.

El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro. El texto, adoptado por el Senado tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, podría reducir el tiempo efectivo de prisión a dos años y cuatro meses.

 

 

La iniciativa beneficia al ex presidente, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

 

"No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura", dijo el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que lo designó candidato a las presidenciales de 2026.

 

Lula, por su parte, dijo que su antecesor "tiene que pagar" la condena impuesta por la Corte Suprema. El presidente puede vetar la ley, pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.

 

 

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como "un gesto de reconciliación" en un país polarizado.

 

Con la normativa actual, la justicia estima que la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro será de unos ocho años.

 

"Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento", dijo el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.

 

El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación de “farsa” y abandonó la sesión después de acusar a los aliados del gobierno en el parlamento de permitir que el proyecto avanzara a cambio de apoyo a una iniciativa que aumenta la tributación de empresas como las “fintechs”.

 

Finalmente, el senador Randolfe Rodrigues, del oficialista Partido de los Trabajadores, negó la existencia del supuesto acuerdo. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo. (Fuente: Minuto Uno)

Temas:

Brasil Jair Bolsonaro Lula da Silva
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso