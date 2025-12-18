Entregaron nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Se incorporan a la fuerza policial 12 motos, 17 camionetas, 40 bicicletas, 39 cascos y 26 escudos balísticos. "Dotamos a nuestras fuerzas policiales, que son las mejores del país, de elementos de última generación", dijo el gobernador Rogelio Frigerio a Elonce.
Se realizó este jueves la presentación oficial de nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos.
Según se informó a Elonce, se incorporan a la fuerza policial 12 motos, 17 camionetas, 40 bicicletas, 39 cascos y 26 escudos balísticos. Además, se realizaron modificaciones en 17 camionetas para mejorar su funcionamiento y adaptación al trabajo policial.
La inversión total destinada a esta incorporación de recursos es de 1.188.080.000 pesos, explicaron autoridades.
Al respecto, el gobernador, Rogelio Frigerio, explicó a Elonce que “estamos intentando hacer lo posible para cuidar a los que nos cuidan, dotar a nuestras fuerzas policiales, que son las mejores del país sin dudas, de los elementos de última generación, de instrumentos para poder lograr el objetivo de darle paz y tranquilidad a los vecinos".
En ese sentido, destacó que “hoy, ya cerca de fin de año, tenemos la satisfacción de hacer esta nueva entrega de instrumentos fundamentales, precisamente para que nuestra Policía tenga los mejores elementos para cumplir con su deber".
Frigerio también se refirió a la importancia del turismo en la provincia, subrayando que, además de la belleza natural de Entre Ríos, la seguridad es un valor diferencial. "Nosotros somos una provincia que, además de la belleza natural, ofrece paz y tranquilidad, que es algo cada vez más demandado por los que vacacionan", dijo el gobernador y agregó: "acá en Entre Ríos podemos garantizar eso y es parte de lo diferencial positivo que tenemos frente a otras regiones del país".
Sobre los recursos destinados a la Policía, Frigerio destacó que "hace un mes, más o menos, también se presentaron nuevas patrullas que se financiaron con un crédito, en este caso con recursos propios de la Policía y otras con recursos del estado provincial".
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, dijo que “el laboratorio Eriochem, hace unos días, nos donó 50 botiquines para la Policía y el Servicio Penitenciario. Cada camioneta tiene un botiquín asignado. Es importante porque es parte del cuidado del personal en la emergencia. En intervenciones puede resultar un policía lesionado, o un particular. Se le está enseñando al policía a utilizar esos elementos primarios de urgencia, hasta que venga una ambulancia para ser asistido. La idea es que cada móvil tenga un botiquín”.
En otro sentido, el ministro indicó "tenemos 17 departamentos y hace unos días entregamos 48 camionetas, que son de visibilidad de patrullaje común y diario. Pero a su vez, en cada departamental hay grupos especiales, de intervención ante emergencias, asalto, de negociar toma de rehenes. Estos grupos especiales cumplen el rol de guardia de Infantería y tienen un equipamiento motriz para movilizarse. A ellos van destinadas estas camionetas, están ploteadas para ello. Necesitamos los grupos especiales de intervención, intervenciones especiales de la policía, y bueno, ahí van a ser distribuidas en toda la provincia". Elonce.com